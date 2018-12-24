不受「小英海嘯」影響！鄭文燦漂亮連任　沈富雄：民進黨宋楚瑜





▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

民進黨籍桃園市長鄭文燦以55萬2330票大勝國民黨候選人陳學聖，成功高票連任。資深媒體人陳揮文在節目上提到，鄭文燦不受到總統蔡英文執政影響，仍然能漂亮連任，所以「打鐵還是要自身硬」，不要牽拖母雞。但前民進黨立委沈富雄卻持不同意見，認為鄭文燦是「民進黨宋楚瑜」，所以票數當然多。

陳輝文在23日播出的政論節目《新聞深喉嚨》中指出，鄭文燦的得票數跟得票率都往上，「你們這些民進黨的立委，很擔心海嘯來，你要看看鄭文燦，人家怎麼做，他怎麼做的？他得票都往上，他有受到中央的影響嗎？」可能也有影響，也有可能他的票會更高，但是鄭文燦連任的非常漂亮。

陳輝文說，還是要認真去經營選區的話，不管總統候選人是蔡英文、賴清德，或是其他人。總統候選人對「小雞」立委有沒有影響？有影響，但是打鐵還要自身硬，自己才是關鍵。「我承認總統候選人對立委會有影響，但是你要想辦法把影響盡量降到最低，把你自己的優勢跟優點突顯出來，不要牽拖別人。」

沈富雄則認為，陳揮文的說法似是而非，民進黨下次可能不是50席，也許只剩20席或30席，掉了那麼多，難道這些人都不努力嗎？他們努力得要死，怎麼會不努力？鄭文燦這一次比上一次好，他上一次連勝選的講稿都沒有準備好，上次是僥倖選上，是因為海嘯把他帶上來，所以成績當然不是那麼好，現在給他4年的機會，就變成了「民進黨的宋楚瑜」，所以票當然好。

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