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鄭文燦一怒蔡英文也惦惦...交通部被轟「豬隊友」　暖冬遊轉彎了

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▲▼總統蔡英文與桃園市長鄭文燦進行市政交流。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文、桃園市長鄭文燦。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

桃園市長鄭文燦高票連任，選後聲勢大漲，成民進黨重要中生代，被視為綠營的明日之星。面對交通部觀光局暖冬遊獨漏桃園、台北、新竹，平時沉穩的鄭文燦大動肝火，20日直接開嗆「這是一個愚蠢的決定」，並轟豬隊友，讓交通部急轉彎，而日前與總統蔡英文進行市政交流，也坦言國家設施過去幾年都沒有落腳桃園，讓蔡英文只能尷尬笑笑。

宜花東高屏暖冬遊補助方案自11月推出以後，反映相當熱烈，因此觀光局18日宣布加碼，不過因為在自由行部分，排除了3個近3年住房率超過50％縣市，從5縣市擴大19縣市，引起旅宿業者強烈不滿。

鄭文燦19日先是要觀光局公開出面說明，20日再加重火力，希望觀光局能在一個星期內更正，「觀光局要了解到他做錯什麼事，這是一個愚蠢的決定」，知錯能改就可以原諒，但如果不改，「我會發動市籍立委要求行政院撤換」，更表示，「我們有太多豬隊友了！該改要改，該改不改的話，只會讓民心更反感。」

鄭文燦一怒，交通部急轉彎，觀光局當晚發布聲明，稱有關預計於108年元月1日辦理「擴大國旅暖冬遊」方案，在團體旅遊部分已全面全國實施，至於國人自由行部分，衡酌地方各界都能支持及期待參與此次之擴大國旅暖冬方案，且尊重今日立法院交通委員會之決議。因此，「擴大國旅暖冬遊方案」獎勵自由行住宿活動納入臺北、桃園、新竹等三市，提供旅客多元旅遊選擇，也就是全台都納入住房補助當中。

鄭文燦黨內地位不可同日而語，18日「鄭蔡會」時便當著蔡英文的面說，超過一百個文化相關的國家設施，過去幾年都沒有落腳桃園，「你們來桃園要視察什麼」。

鄭文燦漂亮的保下桃園，而在民進黨選後積極改革之際，鄭文燦更具重要影響力，說話聲量也漸大。

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關鍵字：鄭文燦,交通部,暖冬遊,民進黨,蔡英文

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