鄭文燦「卡夠力」　新北獅子會跨區支持桃園社會福利

▲3年內捐第2輛，桃園蘆竹企業主吳萬清（右）捐贈復康巴士給桃園市政府。（圖／桃園市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

愛心未受景氣冷影響，新北市國際獅子會300B1區獅友吳萬清今天捐贈1輛復康巴士給桃園市政府，由市長鄭文燦代表接受；吳萬清也是桃園市蘆竹區「億鍵昌機械」總經理，專營紡織機械及各種機械零件配管製造等業務，和其夫人李春玉於2016年即捐贈1輛復康巴士給桃園市政府，此次捐贈是3年內第2輛，期將善心發揮最大效能。

捐贈活動於市府舉行，社會局古梓龍、國際獅子會300B1區總監楊宗翰及該區多位獅友也一同參加。市長鄭文燦指出，桃園身心障礙者已逾8萬人，中重度以上障礙者約2萬7,000多人，登記搭乘復康巴士人數約9,300人。

▲鄭文燦感謝新北市國際獅子會300B1區獅友，跨區支持桃園社會福利。▼桃園蘆竹企業主吳萬清捐贈復康巴士。（圖／桃園市政府提供）

目前桃園市內投入營運的復康巴士已達170輛，分南、北兩區營運，依照計程車三分之一車資的部分付費原則，也持續招募愛心計程車即無障礙計程車，讓服務範圍更廣、展現更好使用率；同時，考量身心障礙人數增加及就醫需求，市府以達到募集200輛復康巴士為目標，希望持續擴大善心服務，讓愛心延續。

由於吳萬清夫婦目前是新北市國際獅子會300B1區獅友，鄭文燦亦感謝該獅子會跨區支持桃園社會福利。桃園和新北未來有捷運山鶯線連接八德、新莊線經過迴龍站連接桃園火車站以及機場線等密切的交通網絡，會形成「北北桃一小時生活圈」，歡迎新北市民朋友及民間團體多來桃園交流、投資和工作。