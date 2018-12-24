卡蛋被離職　林洲民：對遠雄放水是柯文哲政治生命結束的開始

▲台北市都發局長林洲民。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

大巨蛋遲遲無法復工，傳出台北市長柯文哲將撤換都發局長林洲民，改由台中市祕書長黃景茂接任，林洲民則轉任都更中心董事長，但此人事異動讓林洲民不滿，在臉書開砲市府有「趙友友」。據《聯合報》報導，林洲民被要求離職，讓他直指對遠雄放水就是柯文哲政治生命結束的開始。

大巨蛋卡蛋3年半，傳出原因出在林洲民。林洲民2015年5月以遠雄未按圖施工，勒令大巨蛋停工，同年12月他在都市設計審議會上要求遠雄撤件，後來遠雄在2017年向北市府重新遞件，但都審會委員及林洲民強力要求，雙方沒達到共識，至今復工無望。

柯文哲過去對遠雄態度強硬，但隨著大巨蛋遲遲無法復工，大巨蛋成為揮不去的陰影，對遠雄態度也逐漸放軟，據了解，柯文哲曾在內部會議痛罵副市長林欽榮及林洲民，也怪罪兩人讓自己選票流失。

柯文哲25日連任市長當天，將宣布小內閣名單，如今卻傳出都發局長一職將異動，由黃景茂接掌，林洲民則調任到都更中心董事長。

面對人事異動的傳聞，林洲民在臉書發文，以「趙友友」暗指與遠雄集團趙藤雄交好的人士，文中指出，「趙友友友友們，請適可而止！我，林洲民，在過去兩個星期，親眼看見，親耳聽到：『把林洲民移開，大巨蛋審查，比較容易通過！』。」

此外，據《聯合報》報導，林洲民在和友人私人訊息中爆料，自己被副市長鄧家基、祕書長張哲揚及市長辦公室主任李文宗等人先後約談，要求離職，原因是公宅跳票、執行不力及大巨蛋審查找遠雄麻煩。

據了解，鄧家基、張哲揚要求林洲民離職，並詢問是否願意調任都更中心董事長，林洲民多次問「這真的是柯文哲的意思嗎？這是你們的話，還是市長的話？」，並要求和柯文哲面談。

林洲民質疑，是不是自己「卡蛋」才被拔官，但當場都否認；他還諷刺蔡壁如、李文宗是十足「趙友友」，連帶影響柯文哲的判斷，他相信對遠雄放水，就是柯文哲政治生命結束的開始。

對此，張哲揚表示，當天沒提到大巨蛋三字，大家肯定林洲民在建築設計上的能力，但選舉期間，北市府公宅進度飽受外界抨擊，這是管理問題，至於轉任都更中心董事長，則是希望繼續借重林洲民的專長。

李文宗也指出，北市府每周針對大巨蛋都有開會，一向公開透明，自己沒遠雄的私人電話，更沒私下見面，怎會是「趙友友」？讓林洲民轉任都更中心董事長，純粹是選後職務調動，且政務官任用是市長的人事權。