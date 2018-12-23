傳林洲民將被撤換　高嘉瑜：大巨蛋若回到原點公安是最大諷刺

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▲北市都發局長林洲民。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

有媒體爆料北市都發局長林洲民將遭撤換，而林洲民也在臉書自爆，曾親耳聽到有人說「把林洲民移開，大巨蛋審查，比較容易通過」。對此，台北市議員高嘉瑜23日表示，若無需重新環評就能繼續興建大巨蛋，說好的「公安絕不能打折」將是最大的諷剌，自己絕對會繼續監督。

大巨蛋案爭議許久，台北市政府與遠雄集團針鋒相對3年半，不時傳出各種解套方案，卻始終沒有下文，過程中林洲民扮演關鍵性角色。

林洲民2015年5月以遠雄未按圖施工，勒令大巨蛋停工，同年12月他在都市設計審議會上要求遠雄撤件，後來遠雄在2017年向北市府重新遞件，但都審會委員及林洲民強力要求，雙方沒達到共識，至今復工無望。

台北市長柯文哲過去對遠雄態度強硬，但隨著大巨蛋遲遲無法復工，大巨蛋成為揮不去的陰影，對遠雄態度也逐漸放軟，據了解，柯文哲曾在內部會議痛罵副市長林欽榮及林洲民，也怪罪兩人讓自己選票流失。

柯文哲25日連任市長當天，將宣布小內閣名單，如今卻傳出都發局長一職將異動，由台中市祕書長黃景茂接掌，而林洲民則調任到都更中心董事長，屬無實權的無給職，為明升暗調。

面對傳聞，林洲民在臉書發文，以「趙友友」暗指與遠雄集團趙藤雄交好的人士，文中指出，「趙友友友友們，請適可而止！我，林洲民，在過去兩個星期，親眼看見，親耳聽到：『把林洲民移開，大巨蛋審查，比較容易通過！』。」

對此，高嘉瑜23日在臉書表示，自己從郝龍斌擔任市長開始，就持續監督關心大巨蛋，到柯文哲當市長，過程中從未鬆懈放水，更多次與林洲民關心大巨蛋公安問題，林洲民還多次向她保證，絕對嚴格把關，永不鬆懈。

高嘉瑜指出，柯文哲曾承諾大巨蛋容留人數若超過最初環評的6萬人，須重新環評，如今遠雄如果無需重新環評，也不用拆商場，就能繼續興建，以文字遊戲控管容留人數，一切等於回到原點，說好「公安絕不能打折」將是最大的諷剌。