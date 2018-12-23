　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳林洲民將被撤換　高嘉瑜：大巨蛋若回到原點公安是最大諷刺

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲北市都發局長林洲民專訪▼。（圖／記者屠惠剛攝）'

▲北市都發局長林洲民。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

有媒體爆料北市都發局長林洲民將遭撤換，而林洲民也在臉書自爆，曾親耳聽到有人說「把林洲民移開，大巨蛋審查，比較容易通過」。對此，台北市議員高嘉瑜23日表示，若無需重新環評就能繼續興建大巨蛋，說好的「公安絕不能打折」將是最大的諷剌，自己絕對會繼續監督。

大巨蛋案爭議許久，台北市政府與遠雄集團針鋒相對3年半，不時傳出各種解套方案，卻始終沒有下文，過程中林洲民扮演關鍵性角色。

林洲民2015年5月以遠雄未按圖施工，勒令大巨蛋停工，同年12月他在都市設計審議會上要求遠雄撤件，後來遠雄在2017年向北市府重新遞件，但都審會委員及林洲民強力要求，雙方沒達到共識，至今復工無望。

台北市長柯文哲過去對遠雄態度強硬，但隨著大巨蛋遲遲無法復工，大巨蛋成為揮不去的陰影，對遠雄態度也逐漸放軟，據了解，柯文哲曾在內部會議痛罵副市長林欽榮及林洲民，也怪罪兩人讓自己選票流失。

柯文哲25日連任市長當天，將宣布小內閣名單，如今卻傳出都發局長一職將異動，由台中市祕書長黃景茂接掌，而林洲民則調任到都更中心董事長，屬無實權的無給職，為明升暗調。

面對傳聞，林洲民在臉書發文，以「趙友友」暗指與遠雄集團趙藤雄交好的人士，文中指出，「趙友友友友們，請適可而止！我，林洲民，在過去兩個星期，親眼看見，親耳聽到：『把林洲民移開，大巨蛋審查，比較容易通過！』。」

對此，高嘉瑜23日在臉書表示，自己從郝龍斌擔任市長開始，就持續監督關心大巨蛋，到柯文哲當市長，過程中從未鬆懈放水，更多次與林洲民關心大巨蛋公安問題，林洲民還多次向她保證，絕對嚴格把關，永不鬆懈。

高嘉瑜指出，柯文哲曾承諾大巨蛋容留人數若超過最初環評的6萬人，須重新環評，如今遠雄如果無需重新環評，也不用拆商場，就能繼續興建，以文字遊戲控管容留人數，一切等於回到原點，說好「公安絕不能打折」將是最大的諷剌。

ET快訊
1年換12男友！失戀女喝掛被酸爆　美腿曝光風向神轉
蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼：歌迷踩到他地雷
120cm超辣長腿不科學！許淑華曾是環球小姐選美第4名

關鍵字：林洲民,柯文哲,高嘉瑜,大巨蛋,公安,遠雄

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨敗選賴清德仍留任　游盈隆：賴著不走就是奧客

被政治耽誤的模特兒　許淑華曾是環球小姐選美第4名

傳遭撤換北市都發局長　林洲民怒嗆：趙友友請適可而止

我國護照164國家免簽功臣是馬英九？　網友7年前文章打臉

孫大千點出：國民黨應從民進黨潰敗學到5個教訓

林姿妙小內閣　秘書長、教育處長從新北挖角

自己的姑姑公開表態「挺對手」…　陳思宇：姑丈支持我！

朱立倫將成立總統競選辦公室　馬英九6字回應！

傳林洲民將被撤換　高嘉瑜：大巨蛋若回到原點公安是最大諷刺

時力佈局2020立委選戰　搶攻藍營票倉不再當「被禮讓的小綠」

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友

蔡依林新歌找阿信改詞！　自爆訊息被對方已讀不回

張靚穎海豚音飆唱《值得》　林俊傑抓頭驚訝大叫

光吃自助吧就飽！KINTAN BUFFET插旗大直ATT　還有火鍋吃到飽可選

覺得我變胖了你說呢？「呢。」　冷笑話憋笑還沒講就狂笑XD

自己的姑姑公開表態「挺對手」…　陳思宇：姑丈支持我！

朱立倫將成立總統競選辦公室　馬英九6字回應！

傳林洲民將被撤換　高嘉瑜：大巨蛋若回到原點公安是最大諷刺

時力佈局2020立委選戰　搶攻藍營票倉不再當「被禮讓的小綠」

馬英九新書簽名會！河南陸生凌晨4點排隊　一口氣買13本

蘇啓誠輕生前「神秘20分鐘」電話？監委約詢「關鍵人物」張淑玲

市民心聲聽到了　韓國瑜就職典禮交管5天縮短為3天

賴清德28日年終記者會回顧拚經濟歷程　卓榮泰請辭衝黨主席

《八年執政回憶錄》新書簽名會爆場　馬英九苦笑...我努力配合

民進黨敗選賴清德仍留任　游盈隆：賴著不走就是奧客

葉君璋赴美日研修後傳承台將！助張進德早日上大聯盟

三芝「牧蜂農莊」榮獲特等獎　認明國產標章好蜜保證純

不只番茄沾醬油！　南部人曝「超在地草莓吃法」

自己的姑姑公開表態「挺對手」…　陳思宇：姑丈支持我！

字母哥中斷連續116場得分上雙　公鹿得87分創本季新低

大直ATT開幕吸近萬人搶進　顛倒花牆、巨型艷色LED美翻　獨家特色搶先看

老古板→推特癡迷者！回顧川普第一次發文　他嚇：像迅猛龍開門

朱立倫將成立總統競選辦公室　馬英九6字回應！

職場必備～桌上型迷你咖啡保暖機　Nomodo Trio還能幫手機充電

2019元旦財經新制看這裡！　8大變革攸關你我荷包

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

政治熱門新聞

即／柯P「大學姐」林筱淇出任台..

許淑華曾是環球小姐選美第4名

明年機車加裝ABS　每輛補助4..

圖／小公主「連詠心」婚紗照曝光

就職交管5天史上最高調！韓總回..

我護照164地免簽功臣是馬英九..

去德國25秒通關！他：功臣是馬..

柯P小內閣名單　學姊任副發言人

影／出任觀旅局長　林筱淇：事前..

朱立倫將成立總統競選辦公室　吳..

蘇啓誠遭「羞辱」才輕生？　他怒..

陳思宇回不去？柯P：她一定會選..

韓國瑜致電道歉錯邀「許智輝」　

黃偉哲小內閣　財稅局長請辭

更多熱門

相關新聞

林洲民遭拔官　張哲揚：發揮團隊最大效用

外傳台北市長柯文哲將撤換都發局長林洲民，並由台中市祕書長黃景茂接任；而林洲民則將被指派擔任都更中心董事長，屬無實權的無給職；對此，林洲民23日深夜怒發臉書，批「趙友友請適可而止」，而柯文哲、林洲民預計23日會面。對此，北市秘書長張哲揚受訪表示，林洲民人事案是市長基於施政理念做的調整，有做過通盤的考量，且市長對林洲民4年來的努力跟工作態度他是非常肯定，「基於對團隊最好，他是希望林洲民可以到都更中心擔任董事長。」

「死當市長」？王世堅評柯文哲39分

林洲民稱被「趙友友」趕走　柯P今將會見

高嘉瑜再秀眼球運動　嘟嘴抓頭超Q

林洲民怒嗆：趙友友請適可而止

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

不斷更新／海嘯襲擊印尼海灘　已知168死745傷

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

印尼海嘯突襲舞台　樂團下秒「全消失」！

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

安那只穿內衣　張惠妹：怎麼回事

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神轉

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！

劉愷威提女兒淚崩　楊冪吐當媽心聲

蕭敬騰深夜暴走：我根本不愛這些

楊冪情纏劉愷威7年情史曝光

IU人在台灣了！現「光華商場」買紅豆餅

拉麵店留1星被公審！成大男還原經過

老人才懂　學生時代紙上空戰超夯

楊冪離婚爆婆媳不合　知情人揭內幕

反骨「瑋哥」頭髮壓下去秒變超模

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面