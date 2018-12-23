　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳遭撤換北市都發局長　林洲民怒嗆：趙友友請適可而止

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼雙城論壇公共住宅與都市更新分論壇，北市都發局局長林洲民。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市都發局局長林洲民。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

有媒體報導指出，台北市長柯文哲將撤換都發局長林洲民，接替人選也已找好，就是台中市祕書長黃景茂，而林洲民則將被指派擔任都更中心董事長，屬無實權的無給職，為明升暗調。對此，林洲民23日深夜怒發臉書，批「趙友友請適可而止」。

大巨蛋案爭議許久，台北市政府與遠雄集團針鋒相對3年半，不時傳出各種解套方案，卻始終沒有下文，過程中林洲民扮演關鍵性角色。

林洲民2015年5月以遠雄未按圖施工，勒令大巨蛋停工，同年12月他在都市設計審議會上要求遠雄撤件，後來遠雄在2017年向北市府重新遞件，但都審會委員及林洲民強力要求，雙方沒達到共識，至今復工無望。

柯文哲過去對遠雄態度強硬，但隨著大巨蛋遲遲無法復工，大巨蛋成為揮不去的陰影，對遠雄態度也逐漸放軟，據了解，柯文哲曾在內部會議痛罵副市長林欽榮及林洲民，也怪罪兩人讓自己選票流失。

柯文哲25日連任市長當天，將宣布小內閣名單，如今卻傳出都發局長一職將異動，由黃景茂接掌，林洲民則調任到都更中心董事長。

面對傳聞，林洲民在臉書發文，以「趙友友」暗指與遠雄集團趙藤雄交好的人士，文中指出，「趙友友友友們，請適可而止！我，林洲民，在過去兩個星期，親眼看見，親耳聽到：『把林洲民移開，大巨蛋審查，比較容易通過！』。」

林洲民直言，「趙友友友友們，你們錯了，我留下，大巨蛋審查通過，是台北人的福氣，是台灣人的福氣！有心人士，請不要策動趙友友友友們把我趕走；我們，明明都是台北人及台灣人的朋友，不是嗎！我，林洲民，愛台北，愛台灣，應該，和所有的YO-YO們，完全一致。」

ET快訊
約3友羅東過聖誕！說2個月變1人旅行　妹：一次就怕
安那18歲「轉大人」只穿內衣太有料　張惠妹：怎麼回事
留1星被公審！男還原經過　拉麵店爆氣：老闆恩仇必報

關鍵字：林洲民

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

我國護照164國家免簽功臣是馬英九？　網友7年前文章打臉

孫大千點出：國民黨應從民進黨潰敗學到5個教訓

林姿妙小內閣　秘書長、教育處長從新北挖角

「大學姐」沒失業！　林筱淇：出任台中觀旅局長未告知柯P

宜蘭縣小內閣首波名單　國民黨前立委林建榮任副縣長

朱立倫將成立總統競選辦公室　吳敦義：我...

傳遭撤換北市都發局長　林洲民怒嗆：趙友友請適可而止

「吃牢飯也要為蘇啓誠申冤」　羅智強：謝長廷要告我？來吧！

蔡英文關心印尼海嘯受困台灣人：我國願提供各項協助

印尼海嘯8台人受困　外交部：1台籍旅客向駐館通報！尚在掌握中

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

吳尊打球受傷　72歲爸一個眼神逼哭網友

蔡依林新歌找阿信改詞！　自爆訊息被對方已讀不回

光吃自助吧就飽！KINTAN BUFFET插旗大直ATT　還有火鍋吃到飽可選

張靚穎海豚音飆唱《值得》　林俊傑抓頭驚訝大叫

覺得我變胖了你說呢？「呢。」　冷笑話憋笑還沒講就狂笑XD

「大學姐」沒失業！　林筱淇：出任台中觀旅局長未告知柯P

宜蘭縣小內閣首波名單　國民黨前立委林建榮任副縣長

朱立倫將成立總統競選辦公室　吳敦義：我...

傳遭撤換北市都發局長　林洲民怒嗆：趙友友請適可而止

「吃牢飯也要為蘇啓誠申冤」　羅智強：謝長廷要告我？來吧！

蔡英文關心印尼海嘯受困台灣人：我國願提供各項協助

印尼海嘯8台人受困　外交部：1台籍旅客向駐館通報！尚在掌握中

陳師孟：在台插五星旗非言論自由　應以「國安法」處理！

影／韓國瑜不認同兩岸一家親標籤化　柯文哲：有人贊成就有反對

影／劉奕霆暫代觀傳局掰了陳思宇？柯文哲：她一定會選上立委

傑布雷科生涯新高23分　杜蘭特關鍵三分送獨行俠5連敗

楊冪離婚爆「婆媳不合」　知情人揭內幕：擺餐桌布都刁難！

畢爾40分首轟大三元奇兵布萊恩31分　巫師3OT滅太陽

世界醫療觀光指數台灣名列20　王正坤促急起直追

你一定吃過！　這「7大食物」超傷腎...酪梨、堅果都上榜

開箱傻看4寶！他交換禮物神抽「SSR勞工禮盒」　網笑炸：一天的氣力靠它了

新北工務副局長林茂盛換跑道　接掌宜蘭縣府秘書長

8歲女孩「紅氣球」向聖誕老人許願　他開車跨越邊境送禮

「大學姐」沒失業！　林筱淇：出任台中觀旅局長未告知柯P

影／忘情開嗑！日水族館特製「菜菜聖誕樹」　超萌水豚君1秒暴衝

政治熱門新聞

即／柯P「大學姐」林筱淇出任台..

明年機車加裝ABS　每輛補助4..

就職交管5天史上最高調！韓總回..

圖／小公主「連詠心」婚紗照曝光

我護照164地免簽功臣是馬英九..

柯P小內閣名單　學姊任副發言人

去德國25秒通關！他：功臣是馬..

蘇啓誠遭「羞辱」才輕生？　他怒..

韓國瑜致電道歉錯邀「許智輝」　

黃偉哲小內閣　財稅局長請辭

陳思宇回不去？柯P：她一定會選..

藍營1顆太陽　沈富雄：王金平連..

一卡通推韓國瑜卡　設計被網酸爆

蘇啓誠案情大翻轉　李艷秋：謝長..

更多熱門

相關新聞

柯P小內閣名單　學姊任副發言人

九合一縣市長選舉後，各縣市首長的小內閣人選引發外界關注。台北市長柯文哲小內閣就傳出了最新名單，其都發局長林洲民可能調任都更中心董事長，空缺則由台中市秘書長黃景茂出任，地政局則是由台中地政局長張治祥接任。但北市發言人劉奕霆仍不願證實任何消息，僅透露會在近日統一對外公布。

雙城都更、公宅分論壇一次看

林洲民因為「一句話」點頭加入柯團隊

林洲民談公宅管理：好環境會使人提升

上海副局長談公宅：台北專業敬業精神是榜樣

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

不斷更新／海嘯襲擊印尼海灘　已造成43死至少600傷

快訊／楊冪、劉愷威宣布離婚！

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

劉愷威提女兒淚崩　楊冪吐當媽心聲

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

印尼海嘯突襲舞台　樂團下秒「全消失」！

楊冪情纏劉愷威7年情史曝光

安那只穿內衣　張惠妹：怎麼回事

拉麵店留1星被公審！成大男還原經過

IU人在台灣了！現「光華商場」買紅豆餅

老人才懂　學生時代紙上空戰超夯

炸全雞369元！他一開包裝嚇歪

女子公寓輕生　狗兒伴屍多日瘋啃屍

反骨「瑋哥」頭髮壓下去秒變超模

蔡依林大談肉體慾望：想跟他去房間

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

愛女結婚...媽媽奮力潑水祈福 無辜攝影師在旁竟全身濕XD

讓家人摸驗孕棒公布懷孕喜訊　爸爸傻愣：我以為是溫度計...

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

台南三寶騎士淡定外道直切　March藤原拓海上身驚險閃飄

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面