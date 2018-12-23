傳遭撤換北市都發局長　林洲民怒嗆：趙友友請適可而止

▲北市都發局局長林洲民。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

有媒體報導指出，台北市長柯文哲將撤換都發局長林洲民，接替人選也已找好，就是台中市祕書長黃景茂，而林洲民則將被指派擔任都更中心董事長，屬無實權的無給職，為明升暗調。對此，林洲民23日深夜怒發臉書，批「趙友友請適可而止」。

大巨蛋案爭議許久，台北市政府與遠雄集團針鋒相對3年半，不時傳出各種解套方案，卻始終沒有下文，過程中林洲民扮演關鍵性角色。

林洲民2015年5月以遠雄未按圖施工，勒令大巨蛋停工，同年12月他在都市設計審議會上要求遠雄撤件，後來遠雄在2017年向北市府重新遞件，但都審會委員及林洲民強力要求，雙方沒達到共識，至今復工無望。

柯文哲過去對遠雄態度強硬，但隨著大巨蛋遲遲無法復工，大巨蛋成為揮不去的陰影，對遠雄態度也逐漸放軟，據了解，柯文哲曾在內部會議痛罵副市長林欽榮及林洲民，也怪罪兩人讓自己選票流失。

柯文哲25日連任市長當天，將宣布小內閣名單，如今卻傳出都發局長一職將異動，由黃景茂接掌，林洲民則調任到都更中心董事長。

面對傳聞，林洲民在臉書發文，以「趙友友」暗指與遠雄集團趙藤雄交好的人士，文中指出，「趙友友友友們，請適可而止！我，林洲民，在過去兩個星期，親眼看見，親耳聽到：『把林洲民移開，大巨蛋審查，比較容易通過！』。」

林洲民直言，「趙友友友友們，你們錯了，我留下，大巨蛋審查通過，是台北人的福氣，是台灣人的福氣！有心人士，請不要策動趙友友友友們把我趕走；我們，明明都是台北人及台灣人的朋友，不是嗎！我，林洲民，愛台北，愛台灣，應該，和所有的YO-YO們，完全一致。」