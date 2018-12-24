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大巨蛋案「趙友友」趕走林洲民？遠雄否認：有的話不會卡四年　

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記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲即將在25日舉辦連任就職典禮，小內閣人選備受關注，都發局長林洲民卻疑似不滿遭撤換，直指市府高層中有「趙友友」。遠雄發言人楊舜欽受訪時回應，他不認為有所謂局長所稱的趙友友，「如果說真的有這樣的關係，我想大巨蛋也不會一卡將近四年」。

市府內是否有趙友友，楊舜欽否認，「我想應該沒有啦，沒有所謂局長所說的趙友友，如果說真的有這樣的關係，也不會說大巨蛋一卡將近四年。」林洲民是否是被市府內「喬蛋派」逼走，楊舜欽說，市府內部他不清楚，不過遠雄不會因為首長、局長更替而影響政策，「我們也不會去期望因為局長、首長更替，接下來審查進度友大幅超前，公司還是依法依約來審查」。

市府顧問蔡壁如被點名是趙友友，楊舜欽表示，選前選後遠雄都跟市府溝通管道暢通，「私底下多次溝通，都是公開場合，各局處首長都在，沒有誰的交情比較好的問題，溝通是必要的，交情沒有特別影響。」楊舜欽也指出，大家都是專業判斷，他不會否認跟林洲民確實有意見不合，遠雄也有自己的團隊，不過最重視的依然是專業問題。

明年1月3日進行都審會議，楊舜欽解釋，選後有跟市府協商，包含環保、文化、都發都有，接下來的審議會議主要希望參數跟模擬基礎做討論，大幅度進展沒那麼快。

面對記者追問，明年大巨蛋是否可望復工，楊舜欽說，遠雄式合約乙方，堅持履約態度不變，至於何時復工，雙方目標一致的話大家一起努力，不能說樂觀看待，但一定要雙方同時努力。面對新局長上任，大巨蛋能否解套，楊舜欽僅強調，未來還是有溝通機會。

▲▼遠雄發言人楊舜欽。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲遠雄發言人楊舜欽。（圖／記者蔣婕妤攝）

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關鍵字：柯文哲,遠雄,大巨蛋,林洲民

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