被政治耽誤的模特兒　許淑華曾是環球小姐選美第4名

▲許淑華擁有一雙逆天長腿。（圖／翻攝自許淑華臉書）

政治中心／綜合報導

國民黨立委許淑華先前對民進黨立委邱議瑩呼巴掌，被支持者封為「神力女超人」。2018九合一選舉中，許淑華多次擔任準高雄市長韓國瑜造勢活動的主持人，選前之夜還打扮成神力女超人主持活動，一雙逆天長腿讓網友暴動，有網友直呼許淑華是「被政治耽誤的模特兒」。

許淑華2017年在立法院處理《前瞻基礎建設特別條例》首期預算案時，對邱議瑩呼巴掌，引來支持者高喊「神力女超人」，甚至紅到國外媒體《每日郵報》、《每日電報訊》、《時代雜誌》、美國CNN電視網版面。

許淑華先前穿著女超人裝出席韓國瑜選前之夜，大喊「翻轉高雄」，引起大家熱烈狂歡，尤其她的120cm辣腿也十分吸引人注意。

▲韓國瑜選前之夜，許淑華打扮成「神力女超人」出場。（圖／記者林敬旻攝）

42歲的許淑華，在21歲時，曾獲環球小姐選美第4名，之後從政也十分順利，先後當選南投縣議員、南投市長、區域立委與國民黨中常委；許淑華在高雄市長選舉中表現亮眼，一度傳出會被拉進韓國瑜的小內閣，但許淑華最後決定留在南投繼續為民服務。

準高雄市長就職典禮25日將在愛河旁舉行，準新聞局長王淺秋證實，當天就職典禮的主持人將由許淑華繼續擔任，也算是圓了支持神力女超人的韓粉們心願。