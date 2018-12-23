民進黨敗選賴清德仍留任　游盈隆：賴著不走就是奧客

▲ 賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

2018九合一選舉，民進黨兵敗如山倒，行政院長賴清德第一時間請辭，但被總統蔡英文慰留，至今仍留任。對此，民進黨主席參選人游盈隆23日表示，「還賴著不走，就是奧客」。

游盈隆在臉書表示，民進黨在2018九合一選舉慘敗以來，民間社會普遍感受不到民進黨有真心的反省與檢討，以內閣總辭來講，2014年第一次九合一地方選舉，國民黨兵敗如山倒，時任行政院長的江宜樺第一時間請辭獲准，毫無懸念離開，並由毛治國接任，國民黨用10天完成內閣總辭。

游盈隆指出，反觀民進黨，同樣遭遇民意海嘯，以致慘敗，但除了三位閣員走人，賴清德仍留任迄今，內閣未總辭，前後已經29天，「民進黨硬是被國民黨比下去，可以說丟臉丟到家了。」

游盈隆認為，民主政治就是責任政治，當中央執政表現失去民心，而選舉大敗之時，執政黨須對民意做出適當回應，內閣第一時間總辭，是最常見的方式。

游盈隆表示，冰凍三尺，非一日之寒，民進黨慘敗，是選民跟蔡政府過去兩年半的施政算總帳，賴清德只當1年3個月行政院長，「帳不能完全算在他身上」。

游盈隆指出，真正該負責的是蔡英文和前行政院長林全，但賴清德畢竟是現任行政院長，英國首相邱吉爾曾說「酒店打烊，我就走人」，「如果酒店打烊，還賴著不走，就是奧客。」

游盈隆認為，賴清德上任以來表現可圈可點，是民進黨最孚眾望的政治人物，即便民進黨慘敗，賴清德仍擁有一定高度的聲望，是2020可能的總統人選之一，「但歹戲拖棚，拖泥帶水的內閣總辭，讓人們感覺他瞻前顧後，沒有擔當，也勢必讓他減弱中的道德光環更迅速減弱。」

最後，游盈隆想問，「賴清德遲遲不走，究竟是賴清德的問題，還是蔡英文的問題，還是兩者都有？」，人們心中或許各自有不同的答案。