我國護照164國家免簽功臣是馬英九？　網友7年前文章打臉

▲馬英九。（資料照／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

在德國出示我國護照可快速通關，國民黨草協聯盟發起人李正皓21日在臉書表示，台灣護照能夠如此方便，是前總統馬英九的政績。不過，有網友翻出7年前文章打臉李正皓，原來是前總統陳水扁推行晶片護照，才讓歐盟各國給予我國免簽。

有網友在PTT以「164個國家或地區免簽的真相」為標題發文，貼出7年前另名網友的貼文，內文指出「請馬政府不要再說免簽候選國是他的政績了，因為這是邀功，也是欺騙」。

該篇文章指出，當初英國同意給予免簽時，發表兩項聲明：第一，給台灣免簽不代表承認台灣主權，強調一個中國政策；第二，免簽的主因是因為台灣成功推行晶片護照，大幅提高護照安全性，而晶片護照是陳水扁總統任內時發行的。

文章中也提到，有了晶片護照，歐盟各國自然會給台灣免簽，因為發行免簽可提高觀光收益，對歐盟國家來講何樂而不為？「現在免簽國超過一百國，是阿扁的政績，被馬英九割稻尾。」

這篇舊文被翻出後，網友紛紛留言，「不要這樣，這樣任內就沒政績了」、「馬最近忙著打書賣書，沒空」、「阿扁真的十字架上的先知，唯一缺點是個性有點剛愎自用」、「晶片護照是陳水扁決定與編列預算執行，發行日落在馬任期」。