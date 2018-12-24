傳吳釗燮有望回鍋國安會　部長機要趙怡翔將外派副代表

▲吳釗燮 。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

行政院年後改組，外交部國安會人事也將調整。據媒體報導，有黨政高層透露，外交部長吳釗燮有望回鍋國安會祕書長，而新任外交部長人選將在駐美代表高碩泰與駐歐盟代表曾厚仁擇一，此外，部長機要趙怡翔可能外派為副代表。

據媒體報導，李大維擔任外交部長時，吳釗燮時任國安會祕書長，卻無法插手外交部的細部政策與人事，因此，國安會與外交部常有不同意見；直到今年2月，兩人職務互調，吳釗燮得以掌握對外宣傳力度、對內政策觀念，在人事任命上異動頻繁，拔擢年輕同仁，並勤於至各館處巡視，對外交部大幅掌握。

吳釗燮上任以來，邦交國布吉納法索、多明尼加、薩爾瓦多接連與台灣斷交，在野黨多次要求吳釗燮下台以示負責，但吳釗燮仍是民進黨內少數具有國際視野人士，故極受總統蔡英文的器重，年後改組有望回鍋國安會，擔任祕書長，而李大維則結束「階段性任務」。

據了解，若吳釗燮調回國安會秘書長，新任外交部長人選將在高碩泰與曾厚仁擇一；過去李大維擔任外交部長時，高碩泰有時會跳過外交部，直接向吳釗燮報告；而曾厚仁在蔡政府上任後，被延攬出任總統府副祕書長，是蔡英文重要幕僚，隨後轉任國安會副祕書長，高、曾兩人與吳釗燮都有工作默契。

另一方面，據了解，吳釗燮將安排其機要趙怡翔出任公使或副代表，消息傳出在部內引發抨擊；趙怡翔現年31歲，2年前在蔡英文就職總統大典上，以一口流利英文，獲封「口譯哥」，隨後跟著吳釗燮任國安會、外交部機要，傳出趙怡翔的辦公室已清空，外派人事已在作業，去處可能是美或歐洲等館處。