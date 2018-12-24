華聞快遞／《電子商務法》明年元旦實施！代購者須辦營業執照＋繳稅

▲大陸代購商需在未來申請經營執照。（示意圖／CFP）

《四川》電商法即將實施 朋友圈的代購是漲價還是退出？

《電子商務法》2019年1月1日就將正式實施了，屆時所有代購、微商都多了一個專業稱呼：電子商務經營者，他們都需要辦理採購目的地和中國雙方的營業執照，並且繳納相應稅務。那麼問題來了，我們還能在朋友圈買到韓國化妝品、美國奢侈包嗎？價格會上漲嗎？半年跑四五趟韓國代購的小雪告訴天府早報記者，自己最近已經正告朋友圈暫別代購，而做美國代購已有五六年時間的張女士則直言，走一步看一步，如果以後將來利潤空間太薄，只好作罷！（天府早報）

《北京》外商投資法草案：不得對外商投資「違法設置市場准入和退出條件」

十三屆全國人大常委會第七次會議，也是2018年最後一次常委會會議。外商投資法草案23日提請十三屆全國人大常委會第七次會議審議，有望替代早年制定的「外資三法」成為外商投資領域的基礎性法律。草案規定，各級人民政府及其有關部門製定涉及外商投資的規範性文件，不得違法減損外商投資企業的合法權益或者增加其義務，不得違法設置市場准入和退出條件、違法干預或者影響外商投資企業的正常生產經營活動。（新華網）

《浙江》全國減稅降費持續推進「放水養魚」激發活力

今年以來，中國著眼減輕企業負擔，大力推進減稅降費。除年初確定的全年減稅降費1.1兆元人民幣政策措施外，又出台了促進實體經濟發展、支持科技創新等一系列措施，預計全年減稅降費規模將超過1.3萬億元。10月、11月稅收收入分別同比下降5.1%和8.3%，也從側面反映了減稅降費的力度。（中新社）

《北京》推動形成強大國內市場 商務部支招2019促消費

商務部市場運行司副司長稱，明年儘管會受到一些不利因素的影響，消費增長承受一定壓力。消費市場發展仍具備許多有利條件，穩健發展的基本面沒有改變，消費升級的大趨勢沒有改變，長期穩中向好的總勢頭沒有改變。商務部表示，將落實《中共中央國務院關於完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力的若干意見》，將促消費作為貫徹落實中央穩增長部署的重要舉措。（新華網）

▼北京市。（圖／CFP）

《北京》報告：2019年天然氣供需將繼續保持緊平衡

最新發布的《2019中國能源化工產業發展報告》顯示，明年中國天然氣市場將繼續保持供應緊平衡局面。天然氣供應能力將提升，基本能夠滿足市場需求，但在「煤改氣」等政策推動下，部分地區需求增速超過基礎設施建設增速，需求高峰期仍將存在供應緊張形勢。（經濟日報）

《海南》集體經營性建設用地入市對樓市影響究竟有多大？

《土地管理法修正案（草案）》提請十三屆全國人大常委會第七次會議審議，以推動農村土地制度改革依法進行。此次草案主要修改完善了土地徵收、集體經營性建設用地入市、宅基地制度、強化耕地尤其是永久基本農田保護等內容。（中新社）

《福建》福建駐村幹部探討鄉村振興：產業發展是關鍵

福建寧德市屏南縣委常委、組織部部長黃巧星說，大家任職的村多數是軟弱渙散的貧困村，問題較多，發展難度較大，駐村工作要出成效，必須增強自身「造血」功能，在充分爭取外部支援的基礎上，充分發揮自身優勢，自力更生謀求發展。（中新社）

《上海》兔子商城創始人李青：無人零售下半場，從拼黑技術到拼強運營

作為零售新物種，無人零售兔子商城推出一款佔地面積僅1米2、可複制率極高的24小時智能無人零售櫃，此次第二屆中國經濟新動能領袖峰會上，兔子商城更是憑2018年前三季度的飛速發展和落地成果榮膺「改革開放40年優秀企業」， 兔子商城創始人李青榮獲「改革開放40年優秀企業家」。（中新社）

▼兔子商城智能無人零售櫃。（圖／翻攝自兔子商城微博）