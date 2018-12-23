華聞快遞／5年增加超過1倍！　陸2018年日均新企業達1.84萬戶

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》5年增加超過1倍！ 陸2018年日均新企業達1.84萬戶

今年是中國商事制度改革全面實施的第五年，全國實有市場主體已達1.06億戶，其中新設立市場主體佔比達到73%。日均新設企業由改革前每天0.69萬戶提高到今年的1.84萬戶。每千人企業數從改革前2013年的11.4戶提高到現在的23.9戶，增加了1倍多。（新華網）

《廣東》2018海交會閉幕海外人才帶來逾2000項目

2018中國海外人才交流大會暨第20屆中國留學人員廣州科技交流會22日在廣州廣交會展館閉幕。據官方通報，歐美、亞非、獨聯體等30多個國家和地區的近4000名海外人才參會，其中有意向來華創業發展者近八成，帶來科技發展項目逾2000個。（中新社）

《北京》李揚：中國發展現階段投資需求潛力仍然巨大

國家金融與發展實驗室理事長、中國社會科學院學部委員李揚日前在北京表示，現階段，中國發展對投資需求的潛力仍然巨大，要發揮投資關鍵作用。李揚在由國家金融與發展實驗室、第一創業證券股份有限公司主辦，第一創業債券研究院承辦的「2018中國債券論壇」上表示，未來中國債券市場發展將呈現五方面特點。（中新社）

《澳門》港珠澳大橋通車效應明顯 澳門11月入境旅客大增

澳門特區政府統計暨普查局最新公佈的數據顯示，在港珠澳大橋通車帶動下，11月入境旅客同比大增15.3%，達326.6萬人次。其中，取道陸路入境旅客增幅顯著，經海路入境旅客則大幅減少。（新華網）

▼港珠澳大橋。（圖／記者姜國輝攝）

《北京》中國2018年進口額有望突破2兆美元

2018年全國商務工作會議指出，中國2018年進口額有望突破2兆美元，創下歷史新高，下一步商務部還會採取多種措施進一步擴大進口。商務部外貿司副司長宋先茂說，今年以來，我國降低了包括藥品、汽車、日用品等在內的進口關稅，關稅總水平從9.8％降至7.5％，此外，進口博覽會的舉辦也促進了進口擴大。（中新社）

《天津》華夏幸福產業研究院：培育產業新動能是引領經濟增長核心戰略

針對當前經濟形勢，華夏幸福產業研究院院長顧強表達了他的觀點，新舊動能轉換的核心路徑是補短板、育動能、強引擎，在製度變革和創新驅動雙重助力下，促進產業轉型升級，必須有效激活近三年的現實新動能和未來5-10年的潛在新動能，培育產業新動能是實現高質量發展的重中之重。（中新社）

《浙江》農業銀行浙江省分行發布十項行動拓寬民企實業之路

浙江是民營企業重要發祥地。改革開放40年來，浙江民營企業由弱到強，為浙江創造56%的稅收、65%的GDP、80%的就業崗位和90%的新增就業，成為推動浙江高質量發展不可或缺的重要力量。農業銀行浙江省分行發布支持民營企業發展十項行動，內容涵蓋降低融資成本、上市公司紓困、加大信貸規模等方面，旨在拓寬浙江民營企業發展實業之路。（中新社）

《天津》保稅集拼業務新模式落地天津

深化自貿區改革再下一城，中國外運東疆倉22日在天津東疆保稅港區正式開倉運營。該倉是中國華北地區唯一採用保稅倉模式操作集拼業務的倉庫，總建築面積約5000平方公尺，為天津自貿區東疆保稅港區開展國際中轉集拼業務。（中新社）

▼天津市。（圖／CFP）