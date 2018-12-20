日軍首次攜手美英12/22展開演習　海上自衛隊派「出雲號」參與

▲出雲級直升機護衛艦。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

日本海上自衛隊19日宣布，將與美英兩國海軍於22日在太平洋海域舉行首次聯合軍演，軍方計畫出動P-1海上巡邏機和「出雲號」護衛艦（JS Izumo, DDH-183）。分析人士指出，日本近期與英國之間的軍事交流迅速增加，未來可望發展成聯盟關係。

據日本NHK電視台報導，海上自衛隊表示，除了日方派出「出雲號」以外，英國海軍也會出動「阿蓋爾號」巡防艦（HMS Argyll，F231），美軍則派出P-8A巡邏機和艦艇參與本次訓練，預計演習地點在日本以南的太平洋海域，軍演內容包含模擬戰鬥在內的各種情況，以及各艘艦艇任務和共享信息等技術。

報導指出，這次軍演也是日本海上自衛隊與美英海軍舉行的首次聯合訓練，三國希望藉這機會對外展示彼此之間的合作關係，雖然美國和日本經常舉行聯合演習，但英國海軍在東北亞水域的存在確實引起一些關注。據悉，英日兩國軍事互動頻繁，英方陸軍先前還與自衛隊的陸上部隊舉辦訓練，這也是日軍第一次在境內與美國以外的國家進行演習。

▼英國皇家海軍「阿蓋爾號」巡防艦（HMS Argyll，F231）。（圖／翻攝自維基百科）

報導最後提到，日方除了美國這個盟國之外，還打算與英國，澳洲和印度進行合作，目的是為了加強遏制中國在海上的軍事行動；此外，日本內閣會議18日正式通過《防衛計畫大綱》和《中期防衞力整備計劃》2份國防文件，將增加預算添購F-35戰機、飛彈等裝備，並會將現有的出雲號直升機護衛艦「航母化」。

路透社分析，日本政府的國防計畫顯露出他們的野心，在中國擴充軍力和俄羅斯施加壓力之際，日方有意成為區域內的強權。

▼P-1海上巡邏機。（圖／翻攝自維基百科）