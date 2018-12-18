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日軍計畫採購射程900km中程導彈　應對解放軍海洋行動

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▲▼AGM-158聯合空對地距外飛彈。（圖／翻攝美國空軍官網）

▲AGM-158 JASSM聯合空對地距外飛彈。（圖／翻攝美國空軍官網）

記者朱世凱／綜合報導

日本政府18日在內閣會議上批准最新的防衛建設指針《防衛計劃大綱》，也遵循大綱內容具體列出軍備採買情況的《中期防衛力整備計劃》，其中引進的部分重型武器引起外界關注。大綱指出，除了要應對太空、網路等新領域威脅，也要著眼中國於太平洋的海洋活動。據悉，軍方不僅要讓大型護衛艦改造為航母外，還將採買射程約900公里的「中程導彈」。

據共同社報導，日本政府將大綱重點放在現實性的威脅，計畫軍購最新型戰機、改造護衛艦、加強導彈防禦系統等，估計之後5年的防衛費超過27兆日元（約新台幣7.3兆元），是迄今最多的預算

時事通訊社則透露，日軍打算引進射程500公里至900公里的長距離導彈，美國製造的JASSM系列會是他們的考量之一，大綱內還以「Stand Off火力」來強調這項導彈的高射程和高精確度的命中率。

▼AGM-158C遠程反艦飛彈。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼LRASM在2015年8月正式命名為AGM-158C遠程反艦飛彈。（圖／翻攝自維基百科）

分析人士指出，日本一直以來在國防上都是採取「只守不攻」的原則，如果為了對抗解放軍而引進長程導彈，很可能就會打破防衛為主的角色而受到批評。

報導也提到，日本這次的防衛大綱也瞄準與美國一起開發打擊網路駭客等科技戰策略，日美近期在「山櫻」（Yama Sakura）聯合演習中，就已融入這項科技戰演習。防衛當局表示，這將是海陸空三軍的重大轉型項目。

報導最後指出，日本與美國之間也有「潛規則」，意味著美國是矛、日本是盾，不過2015年修訂的日美防衛指針中，首次允許「自衛隊在支援美軍之際，以其他形式參與作戰」，換句話說，日軍長期依賴美軍攻打敵方基地的路線逐漸轉型。

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關鍵字：日本,解放軍,中程導彈,JASSM,防衛計劃大綱,山櫻,日韓要聞,軍武,國際軍武

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