劍指烏克蘭！俄派Su-27SM、Su-30M2永久部署克里米亞

▲Su-27。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網，下同）

記者朱世凱／綜合報導

俄羅斯與烏克蘭在「克赤海峽」（Kerch Strait）爆發衝突後，陷入緊張關係。俄國防部17日發表聲明，軍方將在本（12）月22日向克里米亞調派超過10架的Su-27SM和Su-30M2戰機，這次部署是為了對克方基地進行全面檢修和現代化改造工程，戰機將會永久駐紮於當地。

綜合外媒報導，俄軍戰機將從克拉斯諾達爾（Krasnodar）邊疆區克里姆斯克機場起飛，最後駐紮在克里米亞的貝爾別克空軍基地（Belbek air base）。俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，「預計烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）會在年底前再向克里米亞挑釁，不過我們仍不會和烏軍開戰，也沒有打算要中斷外交關係。」

美國國務院烏克蘭事務特別代表沃爾克近日說，「華府不排除在必要情況下向烏克蘭提供致命武器。」烏克蘭陸軍司令部發言人貝佐諾夫則透露，烏軍已經在邊境部署了坦克與戰機。俄國警告，類似的行動都只會造成衝突升級。

烏克蘭海軍艦艇11月25日進入克里米亞半島附近的克赤海峽，俄羅斯海岸警衛隊嘗試各種方式阻止烏克蘭的挑釁行為後不得已開火，隨後俘虜了3艘烏克蘭艦艇與艦上船員；烏國總統波洛申科（Petro Poroshenko）當時呼籲德國與其他盟國出兵黑海海域，阻止俄國的侵略行為。

報導最後提到，克里米亞在2014年的公投中，有高達96%民眾願意國家從烏克蘭脫離並重新加入俄羅斯；莫斯科當局表示，「克里米亞居民的民主投票符合國際法和聯合國憲章的規範，我們應該尊重並接受這個決定。」

▼Su-30SM。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）