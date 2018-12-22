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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／北京地鐵新機場線全線車站封頂

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▲▼亞洲最大在建機庫在北京新機場正式封頂。（圖／翻攝自中新網）

▲北京地鐵新機場線工程現場。（圖／翻攝自中新網）

《北京》北京地鐵新機場線全線車站封頂

北京地鐵新機場線工程的草橋站21日完成主體結構封頂，標誌著新機場線全線三座車站均已實現封頂。該線一期工程全長41.36公里，途經豐台、大興兩區，全線設草橋站、磁各莊站和新機場北航站樓站，共計3座車站和磁各莊1座車輛段，計劃2019年9月與北京大興國際機場同步開通試運營。（中新網）

《北京》美團打車等三家平台取得北京市經營許可　全市共11家合法營運

美團打車、搜谷、星徽出行等3家網約車平台公司日前取得北京市網約車經營許可，北京至此已有11家網約車平台公司。北京市交通委相關負責人指出，本市鼓勵巡遊出租車與網約車融合發展，促進形成公平競爭的市場機制，為乘客交通出行提供更多的選擇和更好的乘車體驗。（中新網）

《河南》鄭州老舊社區加裝電梯　最高可獲15萬人民幣補貼

河南省鄭州市出台新規，符合條件的老舊社區加裝電梯，每台最高可獲15萬人民幣補貼。鄭州市內五區已建成投入使用、具有合法權屬證明，住宅高度在地面四層及以上、加裝電梯在原產權建設紅線範圍內的老舊社區可加裝電梯，加裝應該取得全棟三分之二以上的業主同意。加裝資金以房屋所有權人自籌為主、財政補貼為輔。政府按照加裝購置及施工安裝等總費用的25%進行補貼，最高不超過每台15萬人民幣。（新華網）

《上海》全國首單知識產權資產支持證券在上交所發行

奇藝世紀知識產權資產支持證券21日在上海證券交易所發行，標誌著全國首單知識產權資產支持證券的成功落地，實現中國知識產權證券化的零突破。奇藝世紀知識產權資產支持證券是以電視劇著作權交易形成的應收債權作為基礎資產，既符合資產證券化的產品要求，又滿足知識產權轉化的現實需要，開闢了知識產權行業資產證券化融資路徑，具有廣泛的示範效應。（上海證券交易所官網）

▼上海證券交易所。（圖／CFP）

▲▼上海證券交易所。（圖／CFP）

《北京》陸前十一個月對外投資超過千億美元

商務部對外投資和經濟合作司透露，中國境內投資者前11個月總共對全球157個國家和地區的5213家境外企業進行非金融類直接投資，累計實現投資1044.8億美元，與去年同期基本持平。對外承包工程新簽合同額1853.1億美元，完成營業額1380.1億美元，與去年同期基本持平。（中國政府網）

《杭州》澳洲銀行POS機開通支付寶服務

澳洲聯邦銀行20日在為客戶提供的阿爾伯特POS機上開通支付寶收付款服務，成為澳洲四大銀行當中首個開通這類服務的銀行。消費者將能在澳洲大約9.4萬家裝有這款POS機的商戶使用支付寶付款。（新華網）

《重慶》重慶自貿區成立商事調解中心　調解國際商事糾紛

重慶自由貿易試驗區商事調解中心日前揭牌成立，調解員也同步正式上崗。該中心由重慶市司法局、貿促會共同設立，面向自貿試驗區內的國內外商事主體提供一個成本低、對抗性弱、有利於修復關係的糾紛化解途徑，打造重慶法治化、國際化、便利化的營商環境。（中證網）

《北京》陸加快發展體育競賽表演產業　2025產業規模達2萬億人民幣

國務院新聞辦公室印發《關於加快發展體育競賽表演產業的指導意見》，提出到了2025年，體育競賽表演產業總規模達到2萬億人民幣，推出100項具有較大知名度的體育精品賽事，打造100個具有自主智慧財產權的體育競賽表演品牌。（新華網）

▼大陸拼2025年體育競賽表演產業規模2萬億人民幣。（圖／CFP）

▲▼大陸加快發展體育競賽表演產業。（圖／CFP）

ET快訊
楊冪劉愷威5年婚變爆15次　飛香港見小糯米0互動被抓包

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