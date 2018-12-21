華聞快遞／2019年底前　甘肅實現「就醫一卡通」

▲甘肅力爭明年底前實現全國「就醫一卡通」。（圖／CFP）

《甘肅》2019年底前甘肅所有醫療衛生機構取消就診卡

甘肅將建成全省統一電子健康卡管理信息系統，基於電子健康卡推進「一卡通用」工作，以解決群眾就醫面臨的一院一卡、重複發卡、互不通用等難點問題，目前已完成省人民醫院和省中醫院用卡的環境改造。2019年底前全省所有醫療衛生機構將取消就診卡。（新華網）

《北京》國家醫療保障局：舉報醫保欺詐騙保最高可獎10萬人民幣

國家醫療保障局日前發布辦法，明確規範涉及定點醫療機構及其工作人員、定點零售藥店及其工作人員、參保人員、醫療保障經辦機構工作人員等的欺詐騙保行為。統籌地區醫療保障部門可按查實欺詐騙保金額的一定比例，對符合條件的舉報人予以獎勵，最高額度不超過10萬元，原則上採用非現金方式支付。（新華網）

《上海》中國足協頒布中超工資準則 國內球員最高一千萬人民幣

中國足協日前頒布中超工資準則，從2019賽季開始，國內球員個人薪資最高（不含獎金）不得超過稅前1000萬人民幣，國家隊球員最多可以有20%的上浮。（中新網）

《湖北》長江中游6公尺水深航道開建 萬噸級船舶可常年通達武漢

長江中游武漢至安慶段6公尺水深航道整治工程，19日在湖北戴家洲河段正式開工。該段386.5公里的航道最低維護水深將由現在的4.5公尺提高至6公尺，工程總投資37億人民幣，屆時萬噸級船舶可以常年通達武漢。（新華網）

▼長江武安段航道整治工程開工。（圖／翻攝自新華網）

《重慶》重慶自貿區成立商事調解中心 調解國際商事糾紛

中國（重慶）自由貿易試驗區商事調解中心19日揭牌，調解員也同步正式上崗。作為重慶自貿試驗區法治建設的重要改革試點任務，該中心由市司法局、市貿促會共同設立，旨在為自貿試驗區內的國內外商事主體提供一個成本低、對抗性弱、有利於修復關係的糾紛化解途徑，打造重慶法治化、國際化、便利化的營商環境。（新華網）

《北京》上半年中國數字經濟規模達16兆 占GDP比重38.2%

中國工業和信息化部旗下中國信息通信研究院專家日前表示，經過初步測算，2018年上半年中國數字經濟規模為16兆人民幣，佔GDP比重達到38.2%。（中新網）

《上海》發改委同意上海城市三期軌交建設規劃 涉及9條軌交線

國家發改委批覆同意上海市城市軌道交通第三期建設規劃，建設19號線、20號線一期等9個項目，規劃期為2018至2023年。發改委要求建設項目統籌做好城市軌道交通與高速鐵路、城際鐵路等規劃布局的銜接，以提升旅客出行的安全性和便捷性。（中新網）

《北京》農業農村部：力爭2025年全國農作物綜合機械化率達75%

國務院新聞辦日前舉行政策例行吹風會，請農業農村部副部長張桃林及工業和信息化部有關負責人介紹推進農業機械化和農機裝備產業升級的政策措施有關情況。張桃林在會中指出，力爭到2025年，全國農作物耕種收綜合機械化率達到75%，農機裝備品類基本齊全，產品質量可靠性達到國際先進水平；全國農機總動力穩定在11億千瓦左右。（中新網）

▼小麥機械化收割。（圖／翻攝自中新網）