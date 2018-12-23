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聯合國大會否決中導條約提案！　46國家反對「美、加皆在其中」

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▲▼俄羅斯9K37 buk-M3飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

▲俄羅斯9K37 buk-M3飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）

記者朱世凱／綜合報導

聯合國大會21日表決，俄羅斯提交的有關保留《中程飛彈條約》（INF）決議草案並未通過，這份草案呼籲美俄繼續就遵守條約內容進行磋商，不過僅得到43個國家支持，其餘46個國家反對，還有78個國家棄權。據悉，美國、土耳其、加拿大、烏克蘭、日本和所有歐盟成員國都投下反對票。

據塔斯社（俄通社）報導，俄羅斯常駐聯合國代表處發言人斯特日若夫斯基先前表示，「俄方14日向聯合國大會提交了繼續保留並履行《中導條約》的決議草案，呼籲各方根據這項條約履行義務，如果取消的話可能會嚴重破壞軍控領域的國際機制，世界將會陷入軍備競賽，部分地區甚至可能同時面臨直接對抗。」

報導指出，聯合國大會此次決議的草案內容為呼籲美俄繼續就遵守《中導條約》進行磋商，並且針對戰略問題重新進行建設性對話，以便在核裁軍和鞏固國際穩定方面取得進一步進展；另外，聯合國大會也應該考慮將破壞《中導條約》的行動看作是妨礙全球戰略穩定和地區安全的行動，要求所有聯合國會員國努力維護協定。

不過這項決議最終被否決，包含美國等46個國家反對草案，投下同意票的國家則有中國、集體安全條約組織（CSTO）成員國、伊朗、敘利亞和一些拉丁美洲國家。俄羅斯外交部22日表示，「投票結果令人失望，這對全球安全造成打擊，歐洲國家應該視條約為維護國際安全的基石之一。」

▼蘇聯SA-3戰略防空飛彈。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼蘇聯SA-3戰略防空飛彈。（圖／翻攝自維基百科）

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關鍵字：聯合國,中導條約,俄羅斯,美國,中程飛彈,歐盟,否決,軍武,國際軍武

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