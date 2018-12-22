華聞快遞／深圳發布新規降低保障房地價水平

▲深圳景色。（圖／CFP）

《廣東》深圳發布新規降低保障房地價水平

深圳市規劃和國土資源委員會發布的《深圳市地價測算規則》（徵求意見稿）顯示，深圳將新增公共租賃住房、安居型商品房及人才住房的地價標準，並且專門設置「不得轉讓的公共租賃住房、安居型商品房、人才住房」產權調節係數，進一步降低保障性住房的地價水平。（中新網）

《北京》農業農村部等三部委發文 2025年建設涵蓋主要道地藥材品種的標準化生產基地

農業農村部等三部委聯合發布通知，提出到了2020年，建立道地藥材的標準化生產、資源保護與監測體系，加快建設覆蓋道地藥材重點產區的生產基地；2025年健全道地藥材的資源保護與監測體系，建構完善的生產和流通體系、涵蓋主要道地藥材品種的標準化生產基地，全面加強藥材的質量管理，力爭良種覆蓋率達到50%以上，實現綠色防控全覆蓋。（證劵時報網）

《北京》發改委批覆滬杭兩城軌道交通規劃 預計投資額超過3500億人民幣

國家發改委日前同時批覆上海、杭州軌道交通三期調整規劃，兩地新增的投資項目金額預計超過3500億人民幣，其中上海三期規劃包括6個地鐵項目以及3個市域軌道項目；杭州調整增加3號線、5號線的投資額度，並且新增一條機場軌道快線項目。自今年6月城市軌道交通批覆重啟以來，發改委已陸續批覆包括長春、蘇州、重慶、濟南、杭州、上海在內6個城市的交通規劃和相關調整規劃。（每日經濟新聞）

《湖北》三峽電站發電量突破千億千瓦時 創國內單座水電站年發電量新紀錄

中國長江三峽集團公司透露，截至21日上午8時25分21秒，三峽水電站2018年發電量突破1000億千瓦時，創國內單座電站年發電量新紀錄。若按每千瓦時電量產生12人民幣GDP計算，1000億千瓦時電量可支撐全國1.2萬億人民幣GDP。（新華網）

▼三峽水電站。（圖／CFP）

《北京》央行創設定向中期借貸便利 操作利率比MLF優惠15個基點

中國人民銀行發布消息指稱，決定創設定向中期借貸便利（TMLF），根據金融機構對小微企業、民營企業貸款增長情況，向其提供長期穩定資金來源。支援實體經濟力度大、符合宏觀審慎要求的大型商業銀行、股份制商業銀行和大型城市商業銀行，可向人民銀行以提出申請。定向中期借貸便利資金可使用三年，操作利率比中期借貸便利（MLF）利率優惠15個基點，目前為3.15%。（新華網）

《甘肅》品匯壹號2.0首站揭幕 打造酒水全鏈條數位化智慧平台

銀基集團·品匯壹號2.0智能商業平台暨城市雲商揭幕活動日前在嘉峪關舉行，吸引300多名當地酒水商家參加。未來通過2.0平台，品匯壹號將以地域劃分經銷商，搭建各地經銷商​​專屬的城市平台，獨立分站實現本地及跨地區的貿易自由，為經銷商提供海量數據分析與商業服務。（中新網）

《江西》南昌發布公租房准入和補貼標準 外來務工人員可申請

江西南昌發布《南昌市公共租賃住房申請流程圖、准入標準和補貼標準》，只要符合條件，不論是南昌戶籍居民還是外來務工人員，均可申請公共租賃住房以及租房補貼。公共租賃住房是指由國家提供政策支持，各種社會主體通過新建或者其他方式籌集房源、專門面向中低收入群體出租的保障性住房。（中證網）

《北京》工商銀行：2007年至今現金分紅累計8158億人民幣

央視財經論壇暨上市公司峰會日前公布「2018CCTV中國十佳上市公司」榜單，工商銀行連續第二年上榜。根據介紹，工行上市以來，始終堅持現金分紅機制，為股東創造高額的現金回報，股息收益率維持較高水準，股權價值不斷提高，2007年至今現金分紅累計8158億人民幣。（財華網）

▼工商銀行。（圖／CFP）