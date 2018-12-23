華聞快遞／四川外商投資總額達1028億美元　同比增長16.58%

▲四川省。（圖／CFP）

《四川》四川公佈2018年外商企業發展報告投資總額逾千億美元

四川省商務廳最新發布了《四川省外商投資企業發展報告（2018年）》，並通報了今年前11月外商投資企業在川運行情況。據四川省商務廳副廳長王蔚藎介紹，今年四川省參加外商投資企業聯合年報的企業共計3330家，同比增長10.85%；投資總額1028億美元，同比增長16.58%。（中新社）

《北京》寧吉喆：2018年中國預計能夠實現6.5%左右GDP增長目標

中國國家發展和改革委員會副主任寧吉喆22日在北京表示，2018年中國經濟運行總體平穩，穩中有進，全年6.5%左右的GDP（國內生產總值）增長預期目標預計能夠較好實現。（中新社）

《甘肅》甘肅將開通「無感支付」試點

甘肅省高速公路管理局將在12月底前開通白銀西收費站人工車道「無感支付」試點。據悉，「無感支付」能夠進一步提升車輛通行效率，車主通過註冊使用微信小程序後，入口領卡、出口交卡，無需現金和手機付費，系統識別車牌後，通行費從車主綁定的微信賬戶中自動扣除。（中新社）

《海南》外商獨資建築業企業不受建設項目的中外方投資比例限制

海南省住房和城鄉建設廳近日對外發布通知，海南進一步放寬外商獨資建築業企業准入前國民待遇，在中國（海南）自由貿易試驗區內設立的外商獨資建築業企業，在海南省承攬中外聯合建設項目時，不受建設項目的中外方投資比例限制。（新華網）

▼海南省。（圖／CFP）

《北京》個稅專項附加扣除政策出爐 大病醫療限額增至8萬元

國務院22日正式對外發布《個人所得稅專項附加扣除暫行辦法》，標誌中國個稅改革邁出綜合徵稅的關鍵一步，明年起納稅人將獲得更大減稅。暫行辦法將伴隨新修訂的個稅法於2019年1月1日起施行。今後納稅人計算個稅應納稅所得額，在5000元人民幣基本減除費用扣除和「三險一金」等專項扣除外，還可享受子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息或住房租金，以及贍養老人等6項專項附加扣除。（中新社）

《福建》寧德推介鋰電新能源產業 400餘客商共謀產業發展

寧德市22日舉行2018年鋰電新能源產業招商推介會，400餘名鋰電新能源產業客商代表共聚一堂、共謀發展。為加快打造鋰電新能源全產業鏈，寧德市政府出台了《寧德市促進鋰電新能源產業鏈發展七條措施》，從強化要素支撐、鼓勵落地達產、推動創新發展、支持人才引進等方面給予明確的政策支持，努力建成全國規模最大、最具競爭力的鋰電新能源產業基地。（中新社）

《海南》海南：貧困人口住院醫院應嚴格執行「先診療後付費」

近日，海南省衛健委下發通知，要求全省各市縣衛生健康行政部門、各級醫療機構嚴格落實住院「先診療後付費」，嚴格執行「一站式」結算，並啟動新增大病病種專項救治工作，做好對口幫扶工作等。（中新社）

《北京》報告：2017年中國城鎮地區住房空置率超二成

西南財經大學中國家庭金融調查與研究中心(CHFS)21日在北京發布的《2017中國城鎮住房空置分析》報告顯示，中國家庭住房自有率超過八成，2017年中國城鎮地區有6500萬套空置住房，住房空置率達21.4%，二三線城市空置情況更為嚴峻。（中新社）

▼北京市。（圖／CFP）

