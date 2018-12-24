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監委呼籲政府：應重視改善偏鄉教育　縮短城鄉落差

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▲▼監察委員蔡培村。（圖／記者潘永鴻攝）

▲監察委員蔡培村。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

教育及文化委員會召集人蔡培村於22日巡察行政院會議中，就「基於教育機會均等與保障受教權益，政府宜落實偏鄉教育均衡發展，縮短城鄉教育落差，提高學生基本學力」議題發言，呼籲政府應重視及改善偏鄉教育困境，縮短城鄉教育落差，提高學生基本學力。

蔡培村表示，近年來國際、國內相關學力測驗結果，學生學力城鄉差距有日漸擴大趨勢，PIRLS 2016調查結果，臺灣的數位閱讀素養大幅落後紙本閱讀素養，以學校所在地分析發現，城鄉差距明顯﹔又106年度國中會考結果，部分縣市竟有40%、甚或50%的學生未達基本能力。然而目前學生學習成就評量標準等級並未統一，為確保學力品質，政府應審慎研議。

蔡培村指出，偏鄉長期面臨師資不足，合格教師不願赴任，代課比率高，且多數教師兼任行政職務，影響教學品質，又教師宿舍設備不足，造成師資流動，且有學生因就學極度不便而衍生輟學，或住宿學校、租屋、寄宿老人之家等問題，中央應予重視，督策各縣市政府普查，讓老師與學生安心任教、受教。部分偏鄉學生家庭教育功能薄弱，教育投資偏低，造成學習低成就問題，且社會資源不足，未來如何引進社會資源或交流，促進偏鄉多元學習亦是重要課題。

蔡委員表示，政府自82年起推動發展原住民族教育計畫，然迄今仍面臨資源分配缺乏整合、師資培育與學生學習成效偏低、原住民籍教師不足等結構性與實務困境﹔又原住民族學生就讀學類集中化，與原住民族未來發展所需人才類別未盡契合等問題。

蔡委員強調，任何一個孩子因教育不足所導致的成就低落，不但影響個人的福祉，更是國家的損失；確保國民的基本能力，是維持國家競爭力的基石。政府已於106年公布實施「偏遠地區學校教育發展條例」，107年也訂定了相關措施，期待未來能落實「扶助弱勢族群教育發展」之精神。

教育部部長葉俊榮。（圖／記者趙于婷攝）

▲教育部部長葉俊榮。（圖／記者趙于婷攝）

教育部葉俊榮部回應，教育均衡是非常重要的課題，感謝監察院在這方面的關注，讓教育部能夠更清楚的覺醒，並研議採取更好的措施。

偏鄉教育是臺灣發展教育過程中長期受重視的問題，至今仍有諸多問題亟待解決，「偏遠地區學校教育發展條例」的立法深具意義，臺灣雖然不大，但城鄉發展確實存在很大落差，特別表現在教育內涵不均衡的問題，非常認同蔡委員的看法，教育部要承擔更多責任，例如住宿與交通不便等，雖然各地方政府都已注意到，但整體性的盤點仍需積極強化，此部分不能跳過地方政府的角色，教育部可以給予更寬裕經費挹注。

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關鍵字：監察院,教育部

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