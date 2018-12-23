又有陸籍工程師遭逮　美司法部稱他「竊取石油公司商業機密」

▲又有1名陸籍公民遭美方逮捕。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美國司法部22日指出，1名中國大陸籍公民譚洪進（音譯）涉嫌向雇主美國石油公司行竊，取得價值超過10億美元產品的商業機密，目前他已遭美方逮捕。根據外媒報導，譚洪進目前仍被拘留，他的預審和拘留聽證會定於下周舉行。對於再有陸籍公民遭拘留，大陸外交部目前尚未做任何回應。

據《路透社》報導，美國司法部周五表示，1位名為譚洪進（音譯）的中國大陸公民，因涉嫌向雇主美國石油公司行竊、取得價值超過10億美元產品的商業機密，已遭美方逮捕。

▲譚洪進的LinkedIn頁面資料。（圖／翻攝自LinkedIn官網）

美國司法部稱，譚洪進涉嫌下載了數百份與製造一種「下游能源市場研發產品」相關的文件，並計劃將這些文件提供給他將任職的一家中國公司。在譚洪進被捕的同一天（12月20日），美國司法部還對任職於中國天津一家公司的2名中國大陸公民提起訴訟，指控他們在10多年的時間內，與中國國家安全部門聯合展開了一場廣泛的黑客（駭客）活動，涉嫌滲透45家美國公司和政府機構，竊取知識產權和其他數據。

▲美國司法部起訴兩名受僱於中國政府的黑客（駭客）。（示意圖／CFP）

根據LinkedIn頁面訊息顯示，在20日遭逮捕的譚洪進自2017年5月以來，一直在跨國能源公司「菲利浦66」公司（Phillips 66）位於澳克拉荷馬州（oklahoma）巴特爾斯維爾（Bartlesville）的部門任技術專家。

官方訊息顯示，該公司成立於1875年，總部位於休斯頓，是一家能源生產和物流公司。對於自家員工遭逮，「菲利浦66」公司也發聲明表示，正協助聯邦調查局（FBI）調查涉及該起的案件，但拒絕發表評論。

譚洪進目前仍被拘留，他的預審和拘留聽證會定於下周舉行。針對譚洪進被捕一案，大陸外交部目前還未表態；不過大陸外交部發言人華春瑩在21日的例行記者會上表示，美國作為當今世界第一強國，不僅妄自尊大、自私自利，而且出於維護自身霸權的狹隘零和思維，對打壓別國正當發展權利無所不用其極，甚至不惜捏造事實、無中生有，這與它大國的地位不相符，這樣的一個美國對世界的和平與發展不是好事，從長遠看也不利於美國自身利益。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由路透社、CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！