桃園、台南「都沒有鼎泰豐」　竹北人求開店！網炸鍋

▲鼎泰豐在台北就有8間分店。（示意圖／記者黃士原攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人感嘆，竹北房價高不可攀，甚至餐飲店、SPA價格比台北還貴。對此，一名網友發問，為何不值得擁有一間鼎泰豐來當地設點呢？文章引來網友指出，竹北雖消費力強，但離新竹店太近、人潮會被分散，加上請員工困難，開店成本太高；更有人直言六都桃園、台南都沒了，「竹北憑什麼有？」

在高鐵與竹科園區的加持之下，竹北有新天龍國的封號，而一名網友在Threads好奇發問，「竹北就這麼不值得一間鼎泰豐嗎？」

文章一出，網友紛紛直言，「確實竹北不需要，新竹就有了，幹嘛再開一間分散人潮，成本貴死、完全不划算」、「跟你說，漢來上海湯包有些品項比鼎泰豐強」、「我只求天仁茗茶」、「竹北有漢來啊，覺得炒飯更好吃耶（但湯包還是鼎泰豐贏）」、「不是消費不起，是請不到員工」、「我問過新竹大遠百的服務生，他說竹北有鼎泰豐，百貨公司就沒人了」、「竹北連最後一間大型量販都收起來了，你還想指望什麼」。

桃園、台南人也吃不到鼎泰豐

其他網友也不禁吐槽，「桃園都沒有了，只有桃園人口10%的竹北憑什麼有」、「六都桃園都沒有了」、「六都台南也沒有」、「整個南台灣只有一家鼎泰豐」。

鼎泰豐身為跨國知名餐飲店，更是許多國外觀光客必吃名單之一，確實分店集中於北部，光是台北就有8間之多，南部僅有高雄漢神巨蛋一間，全台據點包括：信義店、復興店、天母店、101店、南西店、A4店、A13店、新生店、板橋店、新竹店、台中店，以及高雄店。

台南人笑虧：「丹丹」太強大

臉書粉專《熱血玩台南》曾分享，「鼎泰豐不到台南開店的10大原因」，像是地段被飲料店搶光、台南人太會吃、排骨炒飯不夠台、服務生喊不贏台南阿姨、「丹丹」太強大、台南小吃太霸氣、在地品牌太強、美食密度太高、CP值不夠，以及台南人嘴很挑，導致鼎泰豐不敢來設點。