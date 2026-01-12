　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園、台南「都沒有鼎泰豐」　竹北人求開店！網炸鍋

▲101鼎泰豐。（圖／記者黃士原攝）

▲鼎泰豐在台北就有8間分店。（示意圖／記者黃士原攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人感嘆，竹北房價高不可攀，甚至餐飲店、SPA價格比台北還貴。對此，一名網友發問，為何不值得擁有一間鼎泰豐來當地設點呢？文章引來網友指出，竹北雖消費力強，但離新竹店太近、人潮會被分散，加上請員工困難，開店成本太高；更有人直言六都桃園、台南都沒了，「竹北憑什麼有？」

在高鐵與竹科園區的加持之下，竹北有新天龍國的封號，而一名網友在Threads好奇發問，「竹北就這麼不值得一間鼎泰豐嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章一出，網友紛紛直言，「確實竹北不需要，新竹就有了，幹嘛再開一間分散人潮，成本貴死、完全不划算」、「跟你說，漢來上海湯包有些品項比鼎泰豐強」、「我只求天仁茗茶」、「竹北有漢來啊，覺得炒飯更好吃耶（但湯包還是鼎泰豐贏）」、「不是消費不起，是請不到員工」、「我問過新竹大遠百的服務生，他說竹北有鼎泰豐，百貨公司就沒人了」、「竹北連最後一間大型量販都收起來了，你還想指望什麼」。

桃園、台南人也吃不到鼎泰豐

其他網友也不禁吐槽，「桃園都沒有了，只有桃園人口10%的竹北憑什麼有」、「六都桃園都沒有了」、「六都台南也沒有」、「整個南台灣只有一家鼎泰豐」。

鼎泰豐身為跨國知名餐飲店，更是許多國外觀光客必吃名單之一，確實分店集中於北部，光是台北就有8間之多，南部僅有高雄漢神巨蛋一間，全台據點包括：信義店、復興店、天母店、101店、南西店、A4店、A13店、新生店、板橋店、新竹店、台中店，以及高雄店。

台南人笑虧：「丹丹」太強大

臉書粉專《熱血玩台南》曾分享，「鼎泰豐不到台南開店的10大原因」，像是地段被飲料店搶光、台南人太會吃、排骨炒飯不夠台、服務生喊不贏台南阿姨、「丹丹」太強大、台南小吃太霸氣、在地品牌太強、美食密度太高、CP值不夠，以及台南人嘴很挑，導致鼎泰豐不敢來設點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
路上驚見「骷髏戰士配槍」逛街...嚇壞路人！
2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

金門港旅運中心啟用再等等　航港局履勘認準備不足

ENHYPEN成訓遭私生飯包圍　「機場拔腿狂奔甩跟拍」畫面流出

骷髏戰士配槍逛街嚇壞路人！24歲女喊：Cosplay...可能下場曝

逆風高飛！崑山科大註冊率2年飆升8.4%　拚產學績效祭出最高3個月年終

曾敬驊出道以來演出不同時代台灣青年　4部電影呈現演技的多樣化

aespa Karina休假暖心行蹤曝　「奶瓶餵寶寶」當義工網讚：最美天使姊姊

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！

生活熱門新聞

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

手搖飲連喝2個月！店家「貼心問1句話」熟客不去了

知名女星「未婚生子」淪阿公店小姐 　晚年靠撿回收維生

出國被害慘！旅行社辦1證件「台灣身分沒了」

快訊／高鐵台南站旅客衝撞列車落軌　1307車次取消營運

護照有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

隱眼殼回收「換環保金」　大票驚哭：丟99袋了

5.3地震台北超搖11秒　氣象署估7.0後餘震

美國想要格陵蘭　財經網美曝：對台灣是好事

墾丁店家「寧願倒閉」也不降價　他分析3原因

裝冷氣時師傅多問1句　冬天來他跪謝爆共鳴

即／李多慧打破沉默！拍片親證「我真的不抽菸」

曾任總統府顧問！混元禪師圓寂　享壽82歲

更多熱門

相關新聞

中壢聯結車突起火！車頭燒成火球　現場畫面曝光

中壢聯結車突起火！車頭燒成火球　現場畫面曝光

桃園市中壢區中園路467號前，於12日下午4時25分許發生聯結車車頭起火燃燒事故！現場一度影響國道一號南下往中壢方向交通。中壢警分局接獲消防單位通報後，立即派員趕赴現場處置，迅速啟動交通疏導與應變機制。

即／台南民宅起火迅速往2、3樓延燒　18車40人灌救中

即／台南民宅起火迅速往2、3樓延燒　18車40人灌救中

台南消防攜手新樂飛簽署無人機支援協約強化科技救災

台南消防攜手新樂飛簽署無人機支援協約強化科技救災

年前就業黃金期來了！台南就業中心1月辦4場徵才最高薪上看55K

年前就業黃金期來了！台南就業中心1月辦4場徵才最高薪上看55K

吃完年夜飯帶斧頭尋仇　遭折疊刀反殺慘死

吃完年夜飯帶斧頭尋仇　遭折疊刀反殺慘死

關鍵字：

鼎泰豐竹北六都桃園台南

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面