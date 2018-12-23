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中美官員再通話　陸商務部：雙方經貿磋商繼續推進

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▲▼ 圖為加州長灘港停泊的貨櫃輪。（圖／路透）

▲中美經貿恢復溝通，外界關注貿易戰是否有望結束貿易戰。圖為加州長灘港停泊的貨輪。（資料照／路透社）

大陸中心／綜合報導

中國大陸商務部今（23）日表示，中美雙方在21日進行副部級通話，再次就彼此共同關心的貿易平衡、加強知識產權保護等問題深入交換意見，取得新的進展。此外，雙方還討論了下次通話和互訪的有關安排。

美國總統川普與大陸國家主席習近平於當地時間12月1日晚間，在阿根廷首都舉行20國集團峰會期間，帶著各自團隊進行貿易談判，雙方達成共識停止加徵新的關稅；中美雙方也已達共識，決定貿易戰暫時休兵90天。

▲▼ 美國總統川普,中國國家主席習近平,美中貿易,中美貿易,中美關係。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美計劃明年1月舉行貿易會談。（圖／達志影像／美聯社）

大陸商務部今天表示，中美雙方在12月21日進行副部級通話，再次就彼此共同關心的貿易平衡、加強知識產權保護等問題深入交換意見，取得新的進展。

美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）18日接受彭博通訊社訪問時談到，新一輪美中貿易談判可能會落在明年1月舉行，並期望可以達成協議。對此，大陸商務部稱，美中雙方已在21日的通話中，討論了下次通話和互訪的有關安排，經貿磋商將繼續推進。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：貿易戰,關稅,美國,大陸,習近平,川普,通話,副部級,官員

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