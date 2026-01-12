攝護腺手術後「反覆排尿困難」　鎳鈦尿道支架助65歲男重拾暢通

▲仁愛長庚合作聯盟醫院泌尿科團隊以內視鏡技術放置鎳鈦金屬尿道支架，協助頑固型膀胱頸狹窄患者改善排尿問題。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

攝護腺肥大是中高齡男性常見疾病，但術後併發症往往成為長期困擾。65歲的陳先生在接受攝護腺刮除手術後，卻因膀胱頸狹窄反覆出現排尿困難，歷經多次治療仍未改善。所幸轉至仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）後，透過新型鎳鈦金屬尿道支架治療，排尿狀況明顯改善，也為頑固型患者帶來新的治療契機。

陳先生過去因攝護腺肥大導致排尿不順，曾在他院接受內視鏡攝護腺刮除手術，原盼術後能一勞永逸，未料術後卻出現膀胱頸狹窄，排尿極為緩慢費力。由於反覆不適已嚴重影響日常生活，他轉往仁愛長庚合作聯盟醫院泌尿科求助。

泌尿內視鏡專家黃國財醫師表示，經膀胱鏡檢查後發現，陳先生的膀胱頸狹窄程度相當嚴重，僅剩極小縫隙可供尿液通過。過去曾多次接受內視鏡膀胱頸擴張手術，但效果僅能維持一個多月，前後共接受5次治療仍反覆復發，最終診斷為「頑固型膀胱頸狹窄」。

黃國財醫師指出，依文獻統計，接受攝護腺刮除手術後，不論採用電刀或雷射治療，約有3%至9%的患者可能併發膀胱頸狹窄，導致排尿困難、尿流變弱，甚至反覆泌尿道感染，嚴重時還可能影響腎功能。多數患者可透過內視鏡切開或擴張改善，但少部分反覆狹窄的患者，則需尋求其他治療方式。

經完整評估後，醫療團隊為陳先生放置新型鎳鈦金屬尿道支架，透過內視鏡方式將支架精準置於狹窄處，形成長期支撐效果。術後陳先生排尿明顯順暢，尿流速度大幅提升，也不必再每個月反覆進出開刀房，長期困擾終於獲得改善。

仁愛長庚合作聯盟醫院泌尿科主任劉緯陽表示，院方近年積極發展泌尿科內視鏡手術，新型鎳鈦金屬尿道支架正是重要技術之一，主要作為傳統擴張或切開治療失敗後的後續選擇，並非所有尿道或膀胱頸狹窄患者的第一線治療。

劉緯陽說明，適用對象包括多次擴張或切開後仍反覆狹窄者、複雜性尿道重建後出現狹窄的患者，以及不適合接受大型手術的高風險族群。鎳鈦金屬具備形狀記憶與良好柔韌性，可隨體溫貼合尿道壁並維持穩定支撐，減少對泌尿道上皮的刺激，必要時也可經由內視鏡順利取出。

他也提醒，支架放置時需結合內視鏡與X光輔助精準定位，術後短期內會放置恥骨上尿管協助排尿，一週後多可恢復自然由尿道排尿，後續仍建議每三個月回診追蹤，確認支架狀況並預防感染，確保泌尿道長期健康。

▲左圖為術前，箭頭標示為膀胱頸狹窄處，只有原子筆尖寬的排尿通道。右圖為術後。（圖／記者游瓊華翻攝）