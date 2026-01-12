　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

攝護腺手術後「反覆排尿困難」　鎳鈦尿道支架助65歲男重拾暢通

▲仁愛長庚合作聯盟醫院泌尿科團隊以內視鏡技術放置鎳鈦金屬尿道支架，協助頑固型膀胱頸狹窄患者改善排尿問題。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲仁愛長庚合作聯盟醫院泌尿科團隊以內視鏡技術放置鎳鈦金屬尿道支架，協助頑固型膀胱頸狹窄患者改善排尿問題。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

攝護腺肥大是中高齡男性常見疾病，但術後併發症往往成為長期困擾。65歲的陳先生在接受攝護腺刮除手術後，卻因膀胱頸狹窄反覆出現排尿困難，歷經多次治療仍未改善。所幸轉至仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）後，透過新型鎳鈦金屬尿道支架治療，排尿狀況明顯改善，也為頑固型患者帶來新的治療契機。

陳先生過去因攝護腺肥大導致排尿不順，曾在他院接受內視鏡攝護腺刮除手術，原盼術後能一勞永逸，未料術後卻出現膀胱頸狹窄，排尿極為緩慢費力。由於反覆不適已嚴重影響日常生活，他轉往仁愛長庚合作聯盟醫院泌尿科求助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

泌尿內視鏡專家黃國財醫師表示，經膀胱鏡檢查後發現，陳先生的膀胱頸狹窄程度相當嚴重，僅剩極小縫隙可供尿液通過。過去曾多次接受內視鏡膀胱頸擴張手術，但效果僅能維持一個多月，前後共接受5次治療仍反覆復發，最終診斷為「頑固型膀胱頸狹窄」。

黃國財醫師指出，依文獻統計，接受攝護腺刮除手術後，不論採用電刀或雷射治療，約有3%至9%的患者可能併發膀胱頸狹窄，導致排尿困難、尿流變弱，甚至反覆泌尿道感染，嚴重時還可能影響腎功能。多數患者可透過內視鏡切開或擴張改善，但少部分反覆狹窄的患者，則需尋求其他治療方式。

經完整評估後，醫療團隊為陳先生放置新型鎳鈦金屬尿道支架，透過內視鏡方式將支架精準置於狹窄處，形成長期支撐效果。術後陳先生排尿明顯順暢，尿流速度大幅提升，也不必再每個月反覆進出開刀房，長期困擾終於獲得改善。

仁愛長庚合作聯盟醫院泌尿科主任劉緯陽表示，院方近年積極發展泌尿科內視鏡手術，新型鎳鈦金屬尿道支架正是重要技術之一，主要作為傳統擴張或切開治療失敗後的後續選擇，並非所有尿道或膀胱頸狹窄患者的第一線治療。

劉緯陽說明，適用對象包括多次擴張或切開後仍反覆狹窄者、複雜性尿道重建後出現狹窄的患者，以及不適合接受大型手術的高風險族群。鎳鈦金屬具備形狀記憶與良好柔韌性，可隨體溫貼合尿道壁並維持穩定支撐，減少對泌尿道上皮的刺激，必要時也可經由內視鏡順利取出。

他也提醒，支架放置時需結合內視鏡與X光輔助精準定位，術後短期內會放置恥骨上尿管協助排尿，一週後多可恢復自然由尿道排尿，後續仍建議每三個月回診追蹤，確認支架狀況並預防感染，確保泌尿道長期健康。▲仁愛長庚合作聯盟醫院泌尿科團隊以內視鏡技術放置鎳鈦金屬尿道支架，協助頑固型膀胱頸狹窄患者改善排尿問題。（圖／記者游瓊華翻攝）

左圖為術前，箭頭標示為膀胱頸狹窄處，只有原子筆尖寬的排尿通道。右圖為術後。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
路上驚見「骷髏戰士配槍」逛街...嚇壞路人！
2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

快訊／PLG職籃史上第一人　「夜王」盧峻翔生涯2000分達標

金門港旅運中心啟用再等等　航港局履勘認準備不足

ENHYPEN成訓遭私生飯包圍　「機場拔腿狂奔甩跟拍」畫面流出

骷髏戰士配槍逛街嚇壞路人！24歲女喊：Cosplay...可能下場曝

逆風高飛！崑山科大註冊率2年飆升8.4%　拚產學績效祭出最高3個月年終

曾敬驊出道以來演出不同時代台灣青年　4部電影呈現演技的多樣化

aespa Karina休假暖心行蹤曝　「奶瓶餵寶寶」當義工網讚：最美天使姊姊

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

【比人還會停車】聰明警犬甩尾入褲一次到位XD 駕駛技術滿分❤

生活熱門新聞

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

手搖飲連喝2個月！店家「貼心問1句話」熟客不去了

知名女星「未婚生子」淪阿公店小姐 　晚年靠撿回收維生

出國被害慘！旅行社辦1證件「台灣身分沒了」

快訊／高鐵台南站旅客衝撞列車落軌　1307車次取消營運

護照有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

隱眼殼回收「換環保金」　大票驚哭：丟99袋了

5.3地震台北超搖11秒　氣象署估7.0後餘震

美國想要格陵蘭　財經網美曝：對台灣是好事

墾丁店家「寧願倒閉」也不降價　他分析3原因

裝冷氣時師傅多問1句　冬天來他跪謝爆共鳴

即／李多慧打破沉默！拍片親證「我真的不抽菸」

曾任總統府顧問！混元禪師圓寂　享壽82歲

更多熱門

相關新聞

尿不遠＝不行了？　醫點名「3症狀」是警訊

尿不遠＝不行了？　醫點名「3症狀」是警訊

站在小便斗前，卻發現尿尿「射程」越來越短，甚至常常滴到鞋子，此時聽到隔壁傳來強勁有力的水聲，不少男性心中警鈴大作，不禁懷疑自己「是不是不行了？」對此，泌尿科醫師陳鈺昕急喊「先別急著腦補」，強調「尿不遠≠性能力差」，並揭露影響尿流強弱的4大主因與真正的性功能警訊。

150萬台男微軟！過30歲出現「3大初老症狀」千萬別拖

150萬台男微軟！過30歲出現「3大初老症狀」千萬別拖

男生過40歲小心！5行為「害慘攝護腺」　醫警告了

男生過40歲小心！5行為「害慘攝護腺」　醫警告了

褲子還沒脫…驚覺「內褲濕濕的」？醫：那不是精液

褲子還沒脫…驚覺「內褲濕濕的」？醫：那不是精液

腰痠以為老了！原來是鳥蛋級結石卡輸尿管

腰痠以為老了！原來是鳥蛋級結石卡輸尿管

關鍵字：

攝護腺膀胱狹窄尿道支架泌尿科

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面