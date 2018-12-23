影／美記者「找不到印尼海嘯資料」崩潰：川普政府關門害的！

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印尼巽他海峽（Sunda Strait）附近22日晚間發生海嘯，目前至少造成168人死亡、745人受傷，另外還有30人失蹤、556幢房屋遭到破壞。全球媒體相繼報導之際，美國《富比世》記者安德魯斯（Robin Andrews）卻找不到太多有用的資料，懊惱地在推特寫道，「由於政府關閉，美國地質調查局（USGS）目前不會提供數據，但我會盡可能為您提供最佳訊息。」

▲ 印尼海嘯目前至少造成168人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



▲▼ 許多記者和專家因為政府關閉而找不到詳盡的資料。（圖／翻攝自推特／@SquigglyVolcano和@jessphoenix2018）

崩潰的人不只有安德魯斯，火山學家菲尼克斯（Jess Phoenix）也推文說，「我想強調，如果川普沒有幼稚地關閉政府，我們可以獲得優秀的USGS數據，同時好好地了解喀拉喀托山（Krakatoa）火山爆發和海嘯。為科學籌措經費吧，而不是那沒效益又浪費的邊境圍牆瑣事。」

▼ 美國聯邦政府部分停擺，USGS目前不會提供印尼海嘯的數據，讓許多記者和專家很懊惱。（圖／翻攝自推特／@USGS）



美國總統川普主張的美墨邊境圍牆經費僵局未解，21日晚間，參議院在沒有通過草案的情況下休會，聯邦政府部分單位正式關門。參議院預計在當地22日中午復會，但目前仍無法預測政府關門的時間會持續多久，很有可能延續至聖誕節過後。

雖然這記者試著了解海嘯發生的原因和數據，但由於消息來源多是印尼當地媒體，語言隔閡讓他們相當苦惱。這次的海嘯並非由地震引起，很可能是附近喀拉喀托山的火山運動所造成。巽他海峽位於爪哇島與蘇門答臘島中間，爪哇西部的萬丹省（Baten）與蘇門答臘南端的楠榜省（Lampung）沿海遭遇重創。官員表示，死亡人數應會繼續攀升。

▼ 海嘯摧毀了超過500幢房屋。（圖／路透社，下同。）

