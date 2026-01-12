黎智英等9人連續四日出庭「求情」　法院外員警特勤戒備

▲香港壹傳媒集團創辦人黎智英。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間關聯公司相關人等去（2025）年底遭裁定多項罪名成立後，相關被告正式進入量刑前的求情程序。包括黎智英在內共9名被告，今（12）日起連續四日到香港西九龍裁判法院出庭陳述求情理由。由於案件高度敏感，法院周邊部署大批警力和特勤人員戒備，也吸引大量民眾通宵排隊等候旁聽。

▲香港警察在法院四周戒備。（資料圖／路透）

《揚子晚報》報導，壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司去（2025）年12月被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發佈煽動刊物」3項罪名罪成，包括黎智英在內的9名被告人1月12日到香港西九龍裁判法院一連4日進行求情。

除黎智英與《蘋果日報》相關公司外，其餘被告還包括張劍虹、陳沛敏等人，依照香港刑事訴訟庭審安排，將進行判決前的「求情」程序，屬於「重光團隊」的陳梓華、李宇軒將率先進行求情陳述。

據了解，香港法律的「求情」程序，是在刑事被告遭法院定罪後，由被告本人、親友或律師向法官提交書面陳述（求情信）或口頭陳詞，目的是展現被告的悔意、良好背景、家庭狀況和改過自新之決心，請求法官在量刑時考慮這些因素，給予較輕的刑罰，例如減輕刑期、罰款，甚至判處非監禁式刑罰，主要不是洗脫罪責，而是爭取寬大處理的程序。

今日庭審前，黎智英身穿白色外套進入被告席，與其餘被告短暫眼神交流後即安靜就座，張劍虹曾向旁聽席揮手致意，隨後被現場人員制止，其餘被告則神情各異，有人低頭不語，也有人不時環顧四周。

庭訊開始後，第一被告陳梓華與第二被告李宇軒確認維持原先認罪立場，本案由杜麗冰、李運騰及李素蘭三名法官共同審理，控方則由律政司副刑事檢控專員周天行代表出庭。