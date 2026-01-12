狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄杉林區10日下午3時許發生酒駕車禍，曾姓男子駕駛自小客車行經清水路時，先擦撞汽車修理場的一名員工肇逃，接著又撞上一台機車，造成2人受傷。警方獲報後展開追緝，約1小時後循線逮捕曾男，警方對其酒測，酒測值0.69毫克明顯超標，受傷的2人送醫後，幸運沒有生命危險，警方將曾男依公共危險罪移送，檢方訊後向法院聲請羈押獲准。

▲曾姓男子開車撞傷汽車修理廠員工後逃逸。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

根據修理廠的監視器畫面，車禍當時一名員工正站在車邊修車，曾男駕駛的汽車從路肩呼嘯而過，擦撞到這名員工，員工當場倒地，曾男不但沒下車查看，反而踩油門落跑，現場只留下驚魂未定的傷者和目擊者。

更扯的是，曾男肇逃後沒多久，又在清水路段撞上一名騎機車的盧姓女子，導致盧女倒地受傷，曾男仍繼續逃逸。警方接獲報案後火速展開追查，調閱監視器鎖定車輛動向，約1小時後於杉林區山仙路成功攔獲曾男，當場依肇事逃逸準現行犯將他帶回派出所偵辦，員警一靠近就聞到濃濃酒味，對曾男實施酒測後，酒測值0.69明顯超標。

警方調查，曾男涉嫌酒後駕車公共危險、肇事逃逸致人受傷等罪嫌，已經是酒駕慣犯，訊後依法移送橋頭地檢署，檢察官認為情節重大，向法院聲請羈押獲准，曾男直接被送進看守所。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。