日本酒吧「牆藏女屍」！老闆開5台清淨機　狂問客人：有臭味嗎

▲有客人爆料，到酒吧用餐時，松倉開了4至5台清淨機，還不斷詢問客人是否聞到異味。（圖／翻攝自Ｘ）

記者王佩翊／編譯

日本北海道日高町一間酒吧驚傳命案，49歲店老闆松倉俊彥涉嫌在跨年前後，將一名20多歲女常客的遺體藏在店內牆壁中，事後更若無其事照常營業，直到1月10日才遭警方逮捕。更離譜的是，松倉在開店營業時還刻意在店內擺放4到5台空氣清淨機運轉，甚至主動詢問客人「有聞到什麼異味嗎？」讓人毛骨悚然。

根據《北海道放送》報導，松倉俊彥在1月10日以遺棄屍體罪嫌遭到逮捕。警方日前接獲一名20多歲女子的失蹤通報後展開調查，透過監視器畫面鎖定松倉涉案。警方3日將其約談，經過連日偵訊，他終於在10日坦承藏屍並供出地點。

調查人員10日根據松倉的供述進入酒吧內搜索，撬開用夾板封住的牆面後，赫然發現一具穿著整齊的女性遺體。司法解剖結果顯示，死者死因為頸部遭壓迫導致窒息，死亡時間推估已超過10天，目前仍將對死者進行DNA鑑定，以確定是否就是失蹤女子。

松倉俊彥將屍體塞進餐廳牆壁後，從1月2日一直到警方上門問話前的這段期間，他竟若無其事地繼續經營餐廳，讓民眾在不知情的狀況下「伴屍用餐」。這段時間正值日本新年假期，店內人來人往，但沒有任何人察覺牆內藏有屍體。

最詭異的是，根據期間曾到店消費的客人轉述，當時店內同時開著4到5台空氣清淨機，氣氛相當詭異。一名客人的友人透露，「朋友們去喝酒時，看到店裡好幾台空氣清淨機同時運轉，覺得氣氛很怪。」松倉當時還主動問客人，「有聞到什麼味道嗎？」

