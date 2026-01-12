河南公務員考試報名截止日網路崩了！　10429名職缺...超24萬人報考

▲2026河南省公務員報考截止日，系統直接崩潰當機。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南省2026年度公務員考試報名今（12）日截止，但報名最後階段卻爆發系統大當機情況，大批考生無法登入或提交資料，不滿聲浪瞬間引爆陸網。河南今次釋出逾萬個職缺、吸引至少24萬人報名，然而，報名截止前數小時系統癱瘓，甚至有考生質疑官方未即時說明或提出補救措施，影響報名權益引起外界關注。

《網易新聞》報導，1月12日，距離報名通道關閉僅剩不到5小時，河南省考報名進不去的話題強勢衝上微博熱搜前五，數百萬考生在線崩潰。

有準備報名者透露，從12日早上9時蹲到下午1時，刷新幾百次才勉強提交資訊，有人甚至在昨（11）日便卡在填寫頁面，一直期盼官方連夜修復，不過，12人連登錄界面都加載不出來，還有人換了3個瀏覽器、4種網路，螢幕上始終飄著安全性提示，端口不標準的報錯，連報名系統的大門都摸不著。

公開資訊顯示，本次河南省考計畫招錄公務員10429人，報名時間自1月6日開放至12日17時止。官方曾於9日發布公告，提醒報名人數將在後期快速增加，建議考生避免集中於最後時段操作。

根據官方最後一次公佈的數據，截至1月10日17時，河南省2026年度公務員考試報名總人數已達246950人，競爭激烈。部分熱門職缺報考人數迅速攀升，其中，河南省發改委相關職位、鄭州高新技術產業開發區石佛街道辦事處報考人數均突破900人，另有多個省直及地市綜合管理類職缺報名人數超過500人。

直至12日下午2時，河南省人事考試中心尚未對系統異常狀況發布正式說明，也未回應是否延長報名時間。唯一對外諮詢電話長時間佔線，多地人社部門則表示，報名系統由省級統一管理，地方單位無法介入處理。