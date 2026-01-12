　
大陸 大陸焦點 特派現場

河南公務員考試報名截止日網路崩了！　10429名職缺...超24萬人報考

▲2026河南省公務員報考截止日，系統直接崩潰當機。（圖／翻攝微博）

▲2026河南省公務員報考截止日，系統直接崩潰當機。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南省2026年度公務員考試報名今（12）日截止，但報名最後階段卻爆發系統大當機情況，大批考生無法登入或提交資料，不滿聲浪瞬間引爆陸網。河南今次釋出逾萬個職缺、吸引至少24萬人報名，然而，報名截止前數小時系統癱瘓，甚至有考生質疑官方未即時說明或提出補救措施，影響報名權益引起外界關注。

▲2026河南省公務員報考截止日，系統直接崩潰當機。（圖／翻攝微博）

《網易新聞》報導，1月12日，距離報名通道關閉僅剩不到5小時，河南省考報名進不去的話題強勢衝上微博熱搜前五，數百萬考生在線崩潰。

有準備報名者透露，從12日早上9時蹲到下午1時，刷新幾百次才勉強提交資訊，有人甚至在昨（11）日便卡在填寫頁面，一直期盼官方連夜修復，不過，12人連登錄界面都加載不出來，還有人換了3個瀏覽器、4種網路，螢幕上始終飄著安全性提示，端口不標準的報錯，連報名系統的大門都摸不著。

公開資訊顯示，本次河南省考計畫招錄公務員10429人，報名時間自1月6日開放至12日17時止。官方曾於9日發布公告，提醒報名人數將在後期快速增加，建議考生避免集中於最後時段操作。

▲2026河南省公務員報考截止日，系統直接崩潰當機。（圖／翻攝微博）

根據官方最後一次公佈的數據，截至1月10日17時，河南省2026年度公務員考試報名總人數已達246950人，競爭激烈。部分熱門職缺報考人數迅速攀升，其中，河南省發改委相關職位、鄭州高新技術產業開發區石佛街道辦事處報考人數均突破900人，另有多個省直及地市綜合管理類職缺報名人數超過500人。

直至12日下午2時，河南省人事考試中心尚未對系統異常狀況發布正式說明，也未回應是否延長報名時間。唯一對外諮詢電話長時間佔線，多地人社部門則表示，報名系統由省級統一管理，地方單位無法介入處理。

2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高

民團提「5大駕訓改革訴求」補制度缺口　考訓納商圈道路

交通部推動駕訓改革，其中1月30日起機車考照筆試全面取消是非題，危險感知情境影片題提高至3成；3月30日起，汽車場內路考增「無號誌路口停讓」考驗動作，未過一次扣32分出局。全台民團今提出5大訴求，包括考訓路線納入商圈和市區道路、建立不分年齡回訓及高風險駕駛輔導制度等，呼籲儘速補上關鍵缺口。

落實陽光法案！基隆醫院公開抽籤查核財產申報

陸21歲銀樓老闆「尾牙發黃金給員工」

他嘆公務員薪資快成「地板價」：窮得只剩穩定

國中會考5/16、17舉行　簡章明天開放下載

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

