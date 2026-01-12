桃機人潮塞爆「5條人龍照曝」！她驚：台股3萬點都辭職了是吧

▲桃機擠滿出國人潮。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名女網友昨（11）日下午在桃園機場第一航廈要出境，結果被眼前人潮驚呆，出境人潮多到誇張，排隊人龍一路延伸，讓她忍不住開玩笑直呼「台股三萬點大家都辭職了是吧」。貼文曝光後迅速引發討論，不少人認同機場近期真的擠到不像話，也有人感嘆，看人潮根本感受不到所謂的經濟不景氣。

原PO在Threads分享照片，「台股三萬點大家都辭職了是吧？你沒看錯，這5條排隊的人龍都是出境的」，文末直呼「樓下的別再上來了！」

照片曝光後，吸引超過1.7萬人按愛心，許多人紛紛留言，「你可以去航空公司的貴賓室看看，根本菜市場」、「我去年出國N次幾乎都是這樣，貴賓室裡也人山人海，畢竟賣一張台積電大概就可以去十趟歐洲了」、「以前只有裡面就覺得很窒息了，現在排到外面來。」

也有網友表示，「1/9國小考完期末考，已有學生請假，下學期見，直接出國了」、「1. 寒假啦！2. 出國比國旅CP值高。3. 中產偏上應該真的不少，平日晚餐要吃3000+的牛排，都要提前一個月訂位」、「應該是過年出國太貴吧？大學生都已經放3個禮拜的寒假了。」