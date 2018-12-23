英國電信商O2「無視國安棄令」測用華為5G設備：合約都簽了

▲英國第二大電信商O2將採用華為5G設備。（圖／路透社／翻攝自FB O2）

大陸中心／綜合報導

英、美政府與情報機構日前以「國家安全」為由，要求國內電信商棄用華為5G技術與設備，但英國第二大電信商O2卻宣布，從2019年1月開始，將在倫敦200個基地台開始測試華為5G通訊系統，替換目前正在使用的NOKIA設備。O2發言人表示，「合約早就簽好了」，表明華為在英國上路勢在必行。

自2018年7月起，美國、澳洲、紐西蘭、英國、日本、法國等祭出「華為封殺令」，以「國家安全」為理由，要求禁用華為5G技術與設備。

根據《金融時報》報導，這次O2公開宣布測試華為5G系統，意味著英國四大通訊商都已展開華為5G設備測試；另外三家供訊商包括市占率最大的EE，以及Vodafone和Three UK。

EE作為英國電信集團（BT）旗下公司，自2018年2月起，就與華為展開一系列5G測試新空口（NR）的合作；Vodafone2月也跟華為聯手，在西班牙完成全球首個5G通話測試；Three UK則是與華為簽署價值20億英鎊（約778億新台幣）的網路架構合約。

▲華為5G設備在澳洲、紐西蘭接連受挫。（圖／達志影像／美聯社）

雖然BT在12月5日宣布拒用華為核心5G網路設備，卻又承認華為的設備比NOKIA、愛立信（Ericsson）等競爭對手更為先進，最後以「公司內部政策」為理由，在5G核心技術上不採用華為設備。BT首席網路架構師尼爾·麥克雷（Neil McRae）表示，「華為是目前唯一一家真正的5G供應商，其他公司還需要努力追趕。」

就連英國情報機構最高負責人軍情六處處長亞歷克斯•揚格（Alex Younger）也承認，在5G技術上，英國是否使用華為面臨艱難抉擇，「5G技術基本上以中國技術，主要是華為技術為基礎。在我們的盟友立場明確的情況下，需要考慮我們是否會在（5G技術）平台的所有權問題上感到滿意，但這並不簡單。」

現在O2消息一出，華為5G在國上路已成定局。華為公共及政府事務部19日曾指出，截止目前，華為已獲得25個5G商用合約，並與全球50多個商業夥伴簽署合作協議，5G基地台商用發貨數量也已超過1萬個，在業界遙遙領先。2019年上半年，華為將發布搭載5G芯片的5G智慧手機，並將在2019年下半年實現規模商用。