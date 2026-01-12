　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸網友「與AI聊色」！開發者涉「製猥褻物品牟利罪」被判刑4年

▲▼ AI開發者遭判刑。（圖／翻攝自微博）

▲AC陪聊內容。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國首起因「AI陪聊涉黃」而追究平台刑責的案件，引發高度關注。上海市徐匯區人民法院於2025年9月一審宣判，認定AI聊天應用程式「Alien Chat（簡稱AC）」的兩名主要開發、營運者，涉犯製作淫穢物品牟利罪，分別判處有期徒刑4年及1年6個月，成為中國司法實務中，首度對AI服務提供者就涉黃問題作出刑事定罪的案例。

據《新京報》報導，案涉的AC是一款主打「AI情感陪伴」的聊天APP，定位為年輕族群提供親密互動與情緒支持。使用者註冊並付費成為會員後，可與AI角色進行長時間、一對一對話。然而案件審理後，法院認定，該平台內部存在大量露骨描寫性行為的聊天內容，依法屬於淫穢物品。

判決書指出，AC自2023年上線後，註冊用戶達11.6萬人，其中付費會員約2.4萬人，至案發前共收取會員費363萬餘元。警方介入後抽樣鑑定發現，在150名付費用戶的12495段聊天紀錄中，有141名用戶的3618段對話，被鑑定為淫穢內容，比例相當高。

▲官方創造的AI角色。（圖／翻攝自微博）

▲官方創造的AI角色。（圖／翻攝自微博）

案件於2024年4月因用戶檢舉曝光，兩名被告王某某、李某某（皆為化名）隨即遭警方拘捕，AC平台也同步停止服務。由於案件涉及「人與AI聊黃是否構成犯罪」、「平台責任邊界」等新興法律問題，被外界形容為「AI時代的快播案」，引發廣泛討論。

一審法院審理認為，雖然涉案聊天多為人機一對一互動，具一定封閉性，並不具典型的對外「傳播」特徵，但綜合考量淫穢內容數量龐大、會員人數眾多、平台長期收費營利等因素，仍認定行為具有實質社會危害性。

法院同時查明，被告人為提升產品「自由度」，曾主動編寫、修改系統提示詞（Prompt），刻意突破大語言模型原有的道德與內容限制，使AI能持續向用戶輸出色情淫穢內容，並對外宣傳AC具備「聊黃」功能，吸引使用者付費。法院因此認定，兩名被告對淫穢內容的產生具有決定性控制力，符合「製作淫穢物品」的犯罪構成要件。

目前，兩名被告均已對一審判決提出上訴，案件二審預計於1月14日在上海市第一中級人民法院開庭審理。該案也被視為中國司法體系首次正面回應生成式AI涉黃責任歸屬問題，後續發展備受關注。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

陸2025「寂寞股」榜單出爐　63支全年「橫著走」...68支白忙一場

陳志遭逮捕後！　「太子集團」旗下5大房地產項目被禁售

國共論壇月底重啟！邱垂正：不得協商涉公權力事項

美國對伊朗「好朋友」加徵關稅　陸外交部：堅定維護自身合法權益

辦大陸「一次性護照」恐丟台灣身分！邱垂正：旅行社代辦也違法

「泡泡瑪特」風靡全球　中國巴菲特卻坦言：不會出手投資

通行29年上海香港「綠皮直達車」停駛　路線升級動車組接班

陸全國52件文物丟失被盜資訊　貴州省博29件居首...最早溯至1986年

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

陸2025「寂寞股」榜單出爐　63支全年「橫著走」...68支白忙一場

陳志遭逮捕後！　「太子集團」旗下5大房地產項目被禁售

國共論壇月底重啟！邱垂正：不得協商涉公權力事項

美國對伊朗「好朋友」加徵關稅　陸外交部：堅定維護自身合法權益

辦大陸「一次性護照」恐丟台灣身分！邱垂正：旅行社代辦也違法

「泡泡瑪特」風靡全球　中國巴菲特卻坦言：不會出手投資

通行29年上海香港「綠皮直達車」停駛　路線升級動車組接班

陸全國52件文物丟失被盜資訊　貴州省博29件居首...最早溯至1986年

骷髏戰士配槍逛街嚇壞路人！24歲女喊：Cosplay...可能下場曝

逆風高飛！崑山科大註冊率2年飆升8.4%　拚產學績效祭出最高3個月年終

曾敬驊出道以來演出不同時代台灣青年　4部電影呈現演技的多樣化

aespa Karina休假暖心行蹤曝　「奶瓶餵寶寶」當義工網讚：最美天使姊姊

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

【5警圍捕受傷】新北晚間「隨機攔車砍人」！　嫌開皮卡衝撞巡邏車

大陸熱門新聞

全紅嬋PO留長髮近照　少女感爆棚

元旦表演完「全班退貨」！業者收超髒演出服傻眼

河南13歲學生猝死！胸口針孔、嘴角血跡掀風暴

林昀儒大逆轉奪冠　中媒評「強敵」

「下飯神器」老乾媽79歲創辦人出山再賺百億

陸官方文件首曝「殲-10CE」實戰擊落多架戰機　自己無一損失

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

高中老師出題：一字證明你不是AI

瑕疵品「哭哭馬」玩偶意外成為義烏爆紅商品 笑臉變委屈成功逆襲

陸網友「與AI聊色」！開發者竟被判刑

中國巴菲特談泡泡瑪特：看不懂這家公司

陸巧可力廣告「小熊變大了...握不住了」挨批擦邊 道歉聲明甩鍋AI

陳志遭捕後「太子集團」房地產項目被禁售

他幫茶顏悅色換燈具「觸電身亡」

更多熱門

相關新聞

EVOASIS AC充電樁全新上市　價格最實在、功能更強大、家用商用一次到位

EVOASIS AC充電樁全新上市　價格最實在、功能更強大、家用商用一次到位

EVOASIS推出全新AC充電樁LITE、PRO、MAX三款機型，最高充電功率涵蓋7kW～11kW，以「從入門到高階，一次到位」為核心，全面滿足電動車主、社區管委會與 EMS 系統商、停車場業者等多元情境與商業需求。

受領導劇烈撞擊45分鐘？陸正妹喊冤：被盜照

受領導劇烈撞擊45分鐘？陸正妹喊冤：被盜照

BMW高性能房車＆旅行車再升級

BMW高性能房車＆旅行車再升級

台北市300支↑智能充電樁上線

台北市300支↑智能充電樁上線

盤點3款以蛇為名美式猛毒超跑

盤點3款以蛇為名美式猛毒超跑

關鍵字：

AI陪聊涉黃AlienChatAC

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面