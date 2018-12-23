手工點心1個20元！市場八婆狂碎嘴「20太貴了啦」　老闆嘆：生意難做啊

▲原PO賣手工點心，卻被客人嫌貴。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

許多古早味點心都便宜又好吃，店家也是幾乎用成本價在回饋客人。一名男網友在市場賣小點心，1個賣25元、買4送1，等於買5個的話1個只要20元，而且他都是自己手工做。沒想到卻還是有客人嫌棄「20太貴了啦！」讓他直呼「現在什麼都漲妳不知道嗎？」網友紛紛留言「100五個佛心價吧」、「很便宜啊！」

男網友在臉書《爆廢公社》表示，他在市場賣小點心，「1個賣25買4個送1個，等於100買5個，一個賣20、20、20」，而且還是手工的點心。但就算是20元，市場就是會有八婆嫌棄「20太貴了啦！」還說自己以前都買7個100。

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▲原PO說，有市場八婆聽到20元還是嫌貴。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO忍不住心中怒罵「八婆你以前是幾10年前，現在什麼都漲妳不知道嗎？還在旁邊一直說好貴不要買啦！」要不是當下有客人，他一定叫八婆滾到一邊，「現在生意難做啊！」仔細看看原PO的點心車上，有3種口味的麻糬、3種口味羊羹，還有花式銅鑼燒，每一樣都讓網友流口水直呼，「看起來好好吃」、「想知道在哪賣，想捧場」。

其他人則紛紛安慰原PO「在市場，你要習慣這些八婆」、「阿姨媽媽、就嘴巴沒動會不舒湖」、「告訴她：吃得起就買，吃不起就滾」、「會買的就會買，不會買的管他酸怎樣。老闆加油」、「昨天才買，一個30元，買八送一，200元～你賣的價格還比我昨天買的便宜啊」、「問阿婆7個100要去哪邊買，你跟他買」、「叫她坐時光機回去以前買嘛！囉哩巴唆的」。

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