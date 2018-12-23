聲控老公煎蔥油餅！「鍋子倒油→翻面2次」她一看成品…暈了　網秒爆陰謀論

▲原PO請老公幫忙煎蔥油餅，成果慘不忍睹。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

現在許多冷凍食品的做法都很簡單，蔥油餅就是其中之一。一名女網友表示，她下班回家肚子餓，但女兒吵著要喝奶，於是她請老公幫忙煎蔥油餅，成品讓她傻眼「我該不該打他一頓？」看到照片後，網友紛紛笑呼「應該是故意讓妳滅了要他幫忙的念頭」、「廚房沒燒掉妳該感到慶幸」、「以後終身免疫」。

女網友20日在臉書《爆廢公社公開版》表示，她下班回家後肚子餓，但女兒吵著要喝奶，她到樓上餵奶之前，請老公幫她煎蔥油餅。原PO先生聽到後，先是拒絕「X腰，妳自己煎啦！我不會」，她則回應「鍋子倒油，放進去翻面2次就好了」。

沒想到她下樓後，看到盤子裡的東西瞬間傻眼，「我該不該打他一頓？」仔細看看照片，盤子裡哪有什麼蔥油餅，根本就是一大塊的木炭，看來原PO老公是不會掌握火侯，直接把蔥油餅開大火處理，最後就得到一塊「焦炭餅」啦！

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▲這…是蔥油餅還是木炭啊？（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到照片後，其他人紛紛留言，「黑暗料理界的巧克力口味甜甜圈」、「你老公在靠北女友發文：X今天她非要我做我不會做的事，就是煎蔥油餅但是！我煎好了她又不吃是在糟蹋誰」、「廚藝不錯啊！巧克力布蕾」、「這個好吃，我買過，什麼墨魚餅的對吧」、「廚房沒燒掉妳該感到慶幸」、「可以確定他把妳的話聽進去了…翻面兩次就好」。

還有網友笑回，這一定是原PO老公的陰謀，「一定是故意的」、「煎出這一片，日後會少很多事…看來妳老公是個深思熟慮的人」、「這老公聰明這樣以後妳就不會叫他弄了」、「他應該想表達他就是不會煎，以後別叫他做，不然就別吃了」、「這肯定故意的，才不會有下次」。

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