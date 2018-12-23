男友媽幫買衛生棉　對超商店員大喊「另一包香煙蘇菲42公分」

網搜小組／綜合報導

心不在焉的時候總是容易發生糗事，莊姓女網友21日在臉書「爆廢公社」PO文分享，男友媽媽日前到超商替兒子買菸，於是順便拜託幫忙買包衛生棉，沒想到對方竟然對著店員大喊「另一個（包）香煙蘇菲42公分的」，讓店員險些沒忍住直接笑出來。

▲原PO拜託男友媽媽幫忙買衛生棉。（示意圖／本報資料照，與本文當事人無關）

原PO提到，20日收到男友媽媽詢問她兒子平常都抽什麼牌子的菸，得知是要去超商買東西，於是順便拜託幫買一包蘇菲42公分的衛生棉，回來再給錢，對方也答應了，結果返家後第一句話就是抱怨剛才好丟臉。

原PO追問是否發生什麼事，男友媽媽才說，「以為妳也要叫我幫忙買香菸，就跟店員說，我要藍雲大包的還有另一個香菸蘇菲42公分。」店員幾乎是憋著笑回答後者不在櫃台，而是在另一邊的貨架上。

▲店員聽到原PO男友媽媽的話差點笑出來。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

神反應也逗笑許多網友，紛紛留言幫找台階下，「應該是一路上努力在記，所以站到櫃檯前才會下意識脫口而出啦」、「42公分的菸抽完應該會頭暈」、「哈哈哈，阿姨太可愛了」。

原PO也解釋，男友媽媽當然知道蘇菲是衛生棉的品牌，只是當下可能在想其他事情才會講錯，而且本人一開始也沒有發現哪裡怪怪的，一連講了2、3遍才反應過來，「我想，阿姨大概有一陣子不敢再去那間全家了吧！」

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