影／開箱傻看4寶！他交換禮物神抽「SSR勞工禮盒」　網笑炸：一天的氣力靠它了

網搜小組鄺郁庭／綜合報導

聖誕節要到了，大家紛紛和朋友玩起交換禮物，享受佳節氣氛。一名男網友日前抽到一個「禮盒組」，內容物讓他哭笑不得，只想把準備禮盒的人找出來，「是誰，說出來保證不打死你！」看到照片後，其他人都笑噴，「提神醒腦最佳禮盒組」、「上工基本配備」、「限量經典勞工禮盒」、「一看就知道是專業的」。

男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，說這是22日抽到的交換禮物，內容物讓他直呼「是誰，說出來保證不打死你！」仔細看看照片，禮盒裡鋪了光滑緞面紅布，上頭分別擺有「保力達B一瓶」、「檳榔一包」、「莎莎亞椰奶一罐」、「菸品一包」，根本堪稱是「工地人的最愛組合」。

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▲這就是「豪華勞工禮盒」！（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，其他網友都笑噴，「工地套組經典款」、「拿去工地轉賣」、「勞工朋友的摸魚四寶」、「這個好耶！還精心包裝」、「工地文化入門」、「這組我可以」、「如果下層再放件反光背心的話，就極品了」、「這組合太優秀，一天的氣力就交給這盒了」、「感覺不便宜ㄟ，尤其是最右邊的漲價不少」、「開大車必備的補品，哈哈」。

也有人不懂為何裡面要放椰奶，問題引出網友解釋，「莎莎亞是要摻保力達的…搭」、「保力達有藥味，莎莎亞才可以蓋過，味道還行」，除了莎莎亞之外，也有人說可以配罐裝伯朗咖啡、維大力、黑松沙士、烏龍茶、養樂多、舒跑、健酪等飲料。據悉，保力達B含8%以上酒精，且含當歸、人參及川芎等多種中藥抽出液，因此被中華民國政府定位為指示用藥中提神兼補充營養的藥酒。

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