淘寶物流hen會！給快遞小哥「魔性16字備註」　買家收貨噴笑：5星好評

▲看到這種備註，你會有什麼反應呢？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

網購不僅方便，有時價格還比實體店面便宜，若遇到天使賣家送小禮物或手寫卡片，更能收服買家的心。一名網友在淘寶買了一本書，收到貨時他一看到備註就笑翻「不給5星好評好像說不過去」。其他人也紛紛留言「會行銷」、「笑死，這老闆可以」、「店家嘴真甜」、「怎麼這麼可愛」、「你正被套路中」。

一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，他只是在淘寶店買本書，「就被這樣形容了，不給5星好評好像說不過去」。仔細看看照片，快遞單上的備註欄部分，賣家寫下「此人是國家棟樑，請快遞小哥優先派送」，短短16個字讓原PO笑翻「讓客人收到開心一下也不錯」。

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▲這…馬上給店家5顆星好評唄！（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，其他網友紛紛留言，「笑死，這老闆可以」、「結果其實他每個客人的單子上都這樣打」、「小哥表示，剛送完一批國家領導，再來是國家優秀人才，國家棟樑排在倒數第二位」、「親，正常啊！淘寶很會的」、「賣家SOP：首次購買-國家棟樑、二次購買-民族救星、三次購買-世界偉人」、「買家都是乾爹、國家棟樑」、「他要寫此人有30CM比較顯眼」。

有人則是分享自己的經驗，「前些日子在淘寶網，買了件內褲，看評論不錯才買的，沒想到穿了2次，前面破了一個大洞，立刻打到客服抗議，她只回了我一句，先生那是你太大撐破了吧…好吧不計較了」、「我之前在大陸買淘寶他們很常寫一些有的沒的，我買一個仿古銀行燈，他上面寫大收藏家的玩具，請輕放輕拿，才200rmb看了神煩的」、「我被說過是仙女」。

不過，一名網友就透露，原PO收到的這家「中X包裹」物流，有些網點的貨單都會打上這些字，「第一次收到的時候還去問賣家客服是不是包貨的小哥心情好，他才跟我說那是罐頭訊息」，他也笑說，但這些訊息看了讓人心情好，「不再是死板板的」。

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