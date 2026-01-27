　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

高市早苗「再提台灣」　陸外交部嗆：敦促日方停止操弄台灣問題

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

日本首相高市早苗聲稱，若台海發生任何危機都可能促使東京和華盛頓採取聯合行動，營救各自的國民。中國外交部發言人郭嘉昆27日在例行記者會上再度表達不滿，並強調再次敦促日方切實反思糾錯，停止在台灣問題上的操弄和妄動。

據《澎湃新聞》報導，一名彭博社記者向郭嘉昆提問，日本首相高市早苗再次提到涉台問題並補充說，「在這種情況下日本不可能拋棄其長期盟友美國，中方對此有何評論？」

郭嘉昆表示，1972年《中日聯合聲明》明確，日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，中華人民共和國政府重申台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場。 1978年《中日和平友好條約》經中日兩國立法機構批准確認《中日聯合聲明》所顯示的各項原則應予以嚴格遵守。

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

他還說，根據《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《日本投降書》等一系列具有充分國際法效力的文件，日本竊取於中國之台灣必須歸還中國，日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業，「日方聲稱要在法律範圍內行動，卻一再粗暴干涉中國內政，甚至對中國發出武力威脅，這完全是自相矛盾。」

郭嘉昆指出，日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責，無論在歷史上法律上，日方都沒有任何資格對台灣置喙，日方有關言論再次暴露日本右翼勢力挑動對立，製造事端，藉機推進「再軍事化」，挑戰戰後國際秩序的野心，這已經對地區和平穩定和中日關係政治基礎構成嚴重威脅，國際社會必須高度警惕，堅決抵制。

他強調，「我們再次敦促日方恪守中日四個政治文件精神和所做政治承諾，切實反思糾錯，停止在台灣問題上的操弄和妄動。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
五分埔小開為愛槓上國中同學　懷疑知名潤餅少東是第三者怒潑漆
鈔票改版票選首日萬人擠爆網站　「驗證碼收不到」央行緊急回應
五福旅遊遭駭「23GB個資外洩」　業者證實了
百萬YTR DK妻「疑長惡性腫塊」：已做心理準備
陳漢典出身法律世家！名字起源曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

絕世好尪買彩券中大獎「3770萬全給老婆」　隔天繼續上班

高市早苗「再提台灣」　陸外交部嗆：敦促日方停止操弄台灣問題

銀價瘋漲…飾品店吃不消了！　陸多家老闆哀嚎：做不下去關店了

活人製成？ 秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」成考古懸案　已禁止出國展覽

陸整治行動電源安全問題　點名羅馬仕違反認證、虛假宣傳

中國2025年工業企業利潤年增0.6%　結束三連降

陸男急救壓斷6根肋骨　事後才擔心：怕對方訛上我

英國首相時隔8年訪問中國　除北京還將赴上海

陸「戒酒晶片」植入皮下組織　可持續150天讓「酒鬼」飲酒不再快樂

老虎進村叼走愛犬　飼主追蹤腳印「被吃到剩骨骸」

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

曲艾玲昔遭虧「遮瑕厚到像水泥漆」　公開55歲青春昇華：改變不是虛榮

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留

絕世好尪買彩券中大獎「3770萬全給老婆」　隔天繼續上班

高市早苗「再提台灣」　陸外交部嗆：敦促日方停止操弄台灣問題

銀價瘋漲…飾品店吃不消了！　陸多家老闆哀嚎：做不下去關店了

活人製成？ 秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」成考古懸案　已禁止出國展覽

陸整治行動電源安全問題　點名羅馬仕違反認證、虛假宣傳

中國2025年工業企業利潤年增0.6%　結束三連降

陸男急救壓斷6根肋骨　事後才擔心：怕對方訛上我

英國首相時隔8年訪問中國　除北京還將赴上海

陸「戒酒晶片」植入皮下組織　可持續150天讓「酒鬼」飲酒不再快樂

老虎進村叼走愛犬　飼主追蹤腳印「被吃到剩骨骸」

絕世好尪買彩券中大獎「3770萬全給老婆」　隔天繼續上班

五分埔小開為愛槓上國中同學　懷疑知名潤餅少東是第三者怒潑漆

鈔票改版票選首日萬人擠爆網站　「驗證碼收不到」央行緊急回應

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

接見美台商會　卓榮泰：全力與國會溝通軍購特別預算

假買真搶！衝汐止闖銀樓奪23萬金鍊　變賣分女友不到2小時落網

五福旅遊遭駭「23GB個資外洩」　業者證實：已向警局報案

百萬YTR DK妻「疑長惡性腫塊」　健檢2小時被急Call：已做心理準備

澳網女單最大冷門！第3種子高芙慘遭斯維托麗娜直落二橫掃出局

東森集團全員AI升級鑑別通過率95%　王令麟：三年AI轉型、年省5億

【真的不是在殺豬】小柴犬第一次打針...狂叫超抗拒XD

大陸熱門新聞

中國人真不去了？49條赴日航班「全取消」

「短裙女主播」外灘跳舞扭到路人圍觀！　抖音出手封號

中外交部：日本治安差地震多　春節勿去

買鑽戒獲贈純銀保溫杯！3年後「鑽跌9成、贈品漲3倍」

老虎進村叼走愛犬　被吃到剩骨骸

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

陸保時捷女銷冠：客戶6成女性　沒私下吃飯

陸外交部再嗆日方：停止操弄台灣問題

美稱中國隱瞞新冠實情　中方嗆：甩鍋中國

92歲「睡美人」日睡20小時！家屬嘆：是謎

IKEA宣布關閉大陸7門市　民眾上演「搶貨全武行」

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

陸「金飾」價格飆漲到店家都怕了

女書記睡人夫淫片流出　元配超悍貼公告

更多熱門

相關新聞

只剩12天！日本眾議院選舉今公告2/8投開票

只剩12天！日本眾議院選舉今公告2/8投開票

日本第51屆眾議院選舉今天公告，選戰正式開跑，2月8日將進行投開票作業。這場選戰是自民黨與日本維新會聯合執政後首場國政選舉，被視為首相高市早苗面臨政權生死戰，而她更公開宣示，若聯合政府無法保住過半數將請辭負責。

中國人真不去了？49條赴日航班「全取消」

中國人真不去了？49條赴日航班「全取消」

「台灣有事」撤僑遇美軍遭攻擊　高市：日本若無作為同盟將瓦解

「台灣有事」撤僑遇美軍遭攻擊　高市：日本若無作為同盟將瓦解

中外交部：日本治安差地震多　春節勿去

中外交部：日本治安差地震多　春節勿去

美稱中國隱瞞新冠實情　中方嗆：甩鍋中國

美稱中國隱瞞新冠實情　中方嗆：甩鍋中國

關鍵字：

中國外交部中日關係日本涉台郭嘉昆高市早苗

讀者迴響

熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

王子神隱3個月「終於露面了」！

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面