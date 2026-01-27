高市早苗「再提台灣」　陸外交部嗆：敦促日方停止操弄台灣問題

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

日本首相高市早苗聲稱，若台海發生任何危機都可能促使東京和華盛頓採取聯合行動，營救各自的國民。中國外交部發言人郭嘉昆27日在例行記者會上再度表達不滿，並強調再次敦促日方切實反思糾錯，停止在台灣問題上的操弄和妄動。

據《澎湃新聞》報導，一名彭博社記者向郭嘉昆提問，日本首相高市早苗再次提到涉台問題並補充說，「在這種情況下日本不可能拋棄其長期盟友美國，中方對此有何評論？」

郭嘉昆表示，1972年《中日聯合聲明》明確，日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，中華人民共和國政府重申台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分，日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場。 1978年《中日和平友好條約》經中日兩國立法機構批准確認《中日聯合聲明》所顯示的各項原則應予以嚴格遵守。





▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

他還說，根據《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《日本投降書》等一系列具有充分國際法效力的文件，日本竊取於中國之台灣必須歸還中國，日本應完全解除武裝，不得維持能使其重新武裝的產業，「日方聲稱要在法律範圍內行動，卻一再粗暴干涉中國內政，甚至對中國發出武力威脅，這完全是自相矛盾。」

郭嘉昆指出，日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責，無論在歷史上法律上，日方都沒有任何資格對台灣置喙，日方有關言論再次暴露日本右翼勢力挑動對立，製造事端，藉機推進「再軍事化」，挑戰戰後國際秩序的野心，這已經對地區和平穩定和中日關係政治基礎構成嚴重威脅，國際社會必須高度警惕，堅決抵制。

他強調，「我們再次敦促日方恪守中日四個政治文件精神和所做政治承諾，切實反思糾錯，停止在台灣問題上的操弄和妄動。」