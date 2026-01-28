解放軍打擊腐敗不改對台方針　國台辦：爭取和平也不放棄使用武力

▲大陸國台辦發言人張晗。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對中共中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法遭到調查一事，大陸國台辦發言人張晗今（28）日回應，相關立案審查體現了黨中央與中央軍委懲治腐敗「零容忍」的決心。對於軍方高層人事動盪是否影響對台政策，國台辦重申，在大陸領導人習近平的核心領導下，大陸方面始終牢牢把握兩岸關係的主導權與主動權，在爭取和平統一的同時，絕不承諾放棄使用武力，給台獨留下和空間。

針對媒體詢問，「中共中央軍委副主席張幼霞以及中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振利，因涉嫌嚴重違紀違法遭到調查，有關共軍高層的人事動蕩對兩岸關係發展會有影響嗎？」

張又俠與劉振立遭到調查對兩岸關係的潛在影響，國台辦發言人張晗在會上指出，相關審查調查再次表明黨中央與中央軍委懲治腐敗「無禁區、全覆蓋、零容忍」，是黨和軍隊有決心有力量的重要體現。

張晗進一步表示，以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們牢牢把握兩岸關係的主導權和主動權，我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。

▲ 張又俠涉貪落馬 。（圖／記者任以芳攝）

根據大陸官媒資料顯示，張又俠曾任中共中央政治局委員、中央軍委副主席，劉振立則擔任中央軍委委員及聯合參謀部參謀長，兩人皆為共軍現役最高層級將領，日前雙雙落馬，震撼外界。

自2023年起，大陸軍方爆發新一輪肅貪風暴，包含前國防部長李尚福、前火箭軍司令李玉超等多名高級將領相繼落馬，此次張、劉兩位軍方核心人物遭查，被視為習近平上任以來對軍隊體系最深層次的清洗與整頓，反映出北京當局對於軍隊絕對忠誠與清廉的極致要求。