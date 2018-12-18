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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

世新情殺案　男大生纏戀學妹5年二審更加重

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▲▼世新大學英語系3年級陳姓男大生，因追求學妹不成，持水果刀追砍學妹，被依殺人未遂罪移送台北地檢署。（圖／記者柳名耕攝）

▲世新情殺案，陳姓男大生二審遭加重判刑。（圖／記者柳名耕攝）

記者吳銘峯／台北報導

世新大學英文系陳姓大三男學生纏戀石姓學妹5年不成，2年前竟持水果刀在校園砍殺學妹3刀，震驚社會。陳男行兇後遭捕，羈押至今，雖不斷辯稱自己具有精神障礙，但仍被檢方依殺人未遂罪嫌起訴，一審將陳男判刑5年6月，案經上訴，高等法院二審18日改加重，判刑6年。可上訴。

2人從被害人石女高一時，就在捷運上搭訕認識，在那之後陳男就常約石女出去，希望能夠進一步交往，但都遭石女拒絕。而陳男原本就讀德明財經科技大學應用外語系，還為了石女降轉到世新。石女受不了不斷跟蹤騷擾，甚至連通識課程都選同一堂，她曾在臉書上抱怨，「不要再跟蹤」 、「現在只要我想都能隨時提告報案…你要的最後一次機會」。

本案發生於前年12月11日上午10時，陳男尾隨石女到教室後，再叫她出來談判，石女為避免影響其他同學上課，走到教室外走廊。石女問陳男到底要幹什麼，2人一言不合，石女說要寄存證信函，陳男突然拿出還沒出鞘的水果刀，石女見狀立即跑回教室，大喊「老師救我！」，陳男追上，將石女的頭壓制在課桌上，拿刀朝她的頭、臉、頸部劃3刀，造成1到3公分的3處傷口。陳男隨即遭到制伏，移送法辦。至於石女經送醫包紮後沒有大礙。

陳男被捕後否認具有殺人意圖，表示因石女不理他，才追過去拿刀劃傷她，不小心劃到她的頭、頸部，「其實我不想傷害學妹」，對自己的行為感到後悔。陳男的律師並主張精神障礙，但檢方不採信，仍依殺人未遂罪嫌提起公訴。

一審法院審理期間，陳男的律師主張陳男患有有亞斯伯格症，長期就醫，聲請對陳男精神鑑定；但合議庭未准許，只傳喚陳男的主治醫師，證明陳男是亞斯伯格症確診。另外合議庭也依照修復式司法，建議雙方和解，陳男方面願給付60萬元，但石女方面則要求100萬元，和解破局。最後一審認定陳男有罪，判刑5年6月。案經上訴，高院仍認定他犯殺人未遂罪，加重改判6年。可上訴。
 

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