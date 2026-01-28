　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

時隔8年英首相今訪華！　拒「美中2選1」率企業團擬簽貿協拓商機

▲▼ 英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（圖／路透）

▲英國首相施凱爾（Keir Starmer）於1月28日至31日展開為期4天的訪華行程。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

首相施凱爾（Keir Starmer）於今天1月28日至31日展開為期4天的訪華行程，這是繼2018年後，英國首相時隔8年再度訪華。此行除在北京會晤中國國家主席習近平、國務院總理李強及全國人大委員長趙樂際外，還將轉往上海訪問。施凱爾行前強調，英國不會在美中之間「二選一」，並直言忽視全球第二大經濟體大陸是「不明智且失職」的行為。

綜合陸媒報導，此次隨行人員包含超過50家英國大型企業高管，顯示在英美關係因川普關稅威脅與地緣政治言論陷入波動之際，倫敦當局正試圖透過強化對陸經貿合作，分散戰略風險並尋求經濟成長新動能。

據英國廣播公司（BBC）報導，施凱爾表示，英國將在商業、安全和防務方面保持與美國「緊密聯繫」，但他同時表示，「把頭埋進沙子里，忽視中國……是不明智的」。他說，「我經常被要求簡單地在國家之間作出選擇，但我不會這樣做。斯」塔默提到，當初他在推動英國與美國的貿易協議時，人們讓他在美歐之間作出選擇，而他說，「我不會作出這種選擇」。

《環球時報》報導，上海外國語大學上海全球治理與區域國別研究院智庫研究員李冠傑分析，上述言論體現「施凱爾工黨」政府的務實做法，中英是兩個大國，外交政策只需基於兩國實際需求進行，不必考慮第三方因素。「施凱爾同時也在安撫特朗普，強調英美關係的重要性」。

報導還引述美國《政治新聞網》歐洲版報道，唐寧街10號一名官員說，「他（施凱爾）明確表示，與世界第二大經濟體建立關係符合英國的利益。儘管美國是我們的最親密盟友，但他拒絕接受『這意味著不能與中國進行務實交往』的說法。」

針對英首相訪華，中國商務部首先指出，2025年中英雙邊貨物貿易額達到1037億美元，服務貿易額有望突破300億美元，雙向投資存量近680億美元。

中方商務部發言人表示，中方高度重視對英經貿合作，正與英方積極籌備此訪的經貿成果，以及2026年中英企業家委員會會議。中英企業積極踴躍參會，目前已有100多家企業代表報名。訪問期間，商務部擬與英方簽署貿易投資合作方面成果文件，力爭打造中英經貿合作的新增長點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
社區水塔「紅線蟲入侵」！　婦上吐下瀉險死
「空拍機投毒」農場動物集體亡！　被點名餐廳發聲明
怪手掉下來砸死騎士！　現場畫面曝
最暖國中弟現身！　牽車護身障者過馬路
男逼女同事「做愛15次」：否則告訴男友　下場曝
快訊／百病毒列法定傳染病　8檔防疫股刷漲停
快訊／聯結車載怪手「整台掉下來」　男騎士遭砸慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

黃仁勳馬不停蹄抵深圳吃牛肉火鍋　7人共餐結單3600元

我堅持觀光小兩會溝通　國台辦：以站不住腳理由阻撓兩岸旅遊

國共智庫論壇觸及「鄭習會」？　國台辦：願保持良性互動

解放軍打擊腐敗不改對台方針　國台辦：爭取和平也不放棄使用武力

台半導體40%產能遷美？　國台辦諷民進黨「跪送產業優勢」自食惡果

凍齡女神王祖賢抖音快手雙開號　7秒影片吸粉55萬觀看

時隔8年英首相今訪華！　拒「美中2選1」率企業團擬簽貿協拓商機

快訊／國台辦宣布國共智庫論壇　將觸及「兩岸旅遊」議題

小米店員現場示範手機抗摔　雙手一放尷尬了！螢幕真的裂開

絕世好尪買彩券中大獎「3770萬全給老婆」　隔天繼續上班

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

黃仁勳馬不停蹄抵深圳吃牛肉火鍋　7人共餐結單3600元

我堅持觀光小兩會溝通　國台辦：以站不住腳理由阻撓兩岸旅遊

國共智庫論壇觸及「鄭習會」？　國台辦：願保持良性互動

解放軍打擊腐敗不改對台方針　國台辦：爭取和平也不放棄使用武力

台半導體40%產能遷美？　國台辦諷民進黨「跪送產業優勢」自食惡果

凍齡女神王祖賢抖音快手雙開號　7秒影片吸粉55萬觀看

時隔8年英首相今訪華！　拒「美中2選1」率企業團擬簽貿協拓商機

快訊／國台辦宣布國共智庫論壇　將觸及「兩岸旅遊」議題

小米店員現場示範手機抗摔　雙手一放尷尬了！螢幕真的裂開

絕世好尪買彩券中大獎「3770萬全給老婆」　隔天繼續上班

2000元大鈔沒人收？ 內行揭「1行業」最愛　隱藏用途曝： 很招財

青少年TikTok挑戰「暴力踹門惡作劇」　3歲約克夏嚇壞衝馬路斃命

陌生男溜進板橋社區大樓停車場　瞎掰「找朋友」卻帶水果刀

試射新款火箭砲威脅南韓　金正恩：北韓將公布新階「核威懾」計畫

小阿金量體重「快滿39公斤」　剛滿7個月大已經噸位十足

景氣亮紅燈「該賣出快跑？」　投資達人勸先做1事：談賣出還太早

大掃除注意！舊衣回收「這4類不收」　亂丟罰6000

辦公室傳呻吟聲！公司創辦人「激戰網紅女下屬」被拍　火速除名

賴清德再拋願赴立院國情報告　陳智菡：您講的話究竟有沒有一點真心？

黃仁勳馬不停蹄抵深圳吃牛肉火鍋　7人共餐結單3600元

【屁屁雙馬尾】柯基綁完這造型竟是為了防沾大便XD

大陸熱門新聞

國台辦宣布國共智庫論壇　將觸及「兩岸旅遊」議題

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

絕世好尪中3770萬全給老婆　隔天繼續上班

小米店員現場示範手機抗摔 雙手一放尷尬了！螢幕真的裂開

銀價瘋漲！陸多家飾品店老闆嘆：關店了

中國人真不去了？49條赴日航班「全取消」

老虎進村叼走愛犬　被吃到剩骨骸

陸外交部再嗆日方：停止操弄台灣問題

IKEA宣布關閉大陸7門市　民眾上演「搶貨全武行」

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

國台辦諷民進黨「跪送」產業優勢

凍齡女神王祖賢抖音快手雙開號 7秒影片吸粉55萬觀看

女書記睡人夫淫片流出　元配超悍貼公告

陸男急救壓斷6根肋骨　事後才擔心

更多熱門

相關新聞

渣打銀：獲利支撐AI泡沫尚未形成　金價挑戰5350美元

渣打銀：獲利支撐AI泡沫尚未形成　金價挑戰5350美元

渣打銀行首席投資辦公室（Chief Investment Office, CIO）發布今（2026）年全球市場投資展望， (Steve Brice)指出，近期市場對於股市是否出現泡沫的討論升溫，主要聚焦於AI題材帶動的資產價格快速上漲，目前情況與2008年金融危機前並不相同，亦與1990年代末期網路泡沫存在結構性差異，整體而言，渣打認為市場距離全面泡沫仍有一段距離，全球經濟在今年初仍具韌性，全球央行實施儲備多元化，未來12個月有機會挑戰每盎司5350美元。

大陸經濟連三年「保五」　是否將「止穩反彈」

大陸經濟連三年「保五」　是否將「止穩反彈」

台美關稅拍板15％！賴清德揭4大目標

台美關稅拍板15％！賴清德揭4大目標

AI熱、消費復甦　渣打集團上調今年台灣GDP成長預測至3.8%

AI熱、消費復甦　渣打集團上調今年台灣GDP成長預測至3.8%

李在明1月4日訪中 三國領袖峰會告吹...主動出擊或中日兩頭跑

李在明1月4日訪中 三國領袖峰會告吹...主動出擊或中日兩頭跑

關鍵字：

標籤:英國首相中英關係經貿合作施凱爾訪華全球經濟

讀者迴響

熱門新聞

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

Toyz獄中結婚了！

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

鼎泰豐爆山寨　中國品牌換名來台插旗

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面