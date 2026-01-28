時隔8年英首相今訪華！　拒「美中2選1」率企業團擬簽貿協拓商機

▲英國首相施凱爾（Keir Starmer）於1月28日至31日展開為期4天的訪華行程。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

首相施凱爾（Keir Starmer）於今天1月28日至31日展開為期4天的訪華行程，這是繼2018年後，英國首相時隔8年再度訪華。此行除在北京會晤中國國家主席習近平、國務院總理李強及全國人大委員長趙樂際外，還將轉往上海訪問。施凱爾行前強調，英國不會在美中之間「二選一」，並直言忽視全球第二大經濟體大陸是「不明智且失職」的行為。

綜合陸媒報導，此次隨行人員包含超過50家英國大型企業高管，顯示在英美關係因川普關稅威脅與地緣政治言論陷入波動之際，倫敦當局正試圖透過強化對陸經貿合作，分散戰略風險並尋求經濟成長新動能。

據英國廣播公司（BBC）報導，施凱爾表示，英國將在商業、安全和防務方面保持與美國「緊密聯繫」，但他同時表示，「把頭埋進沙子里，忽視中國……是不明智的」。他說，「我經常被要求簡單地在國家之間作出選擇，但我不會這樣做。斯」塔默提到，當初他在推動英國與美國的貿易協議時，人們讓他在美歐之間作出選擇，而他說，「我不會作出這種選擇」。

《環球時報》報導，上海外國語大學上海全球治理與區域國別研究院智庫研究員李冠傑分析，上述言論體現「施凱爾工黨」政府的務實做法，中英是兩個大國，外交政策只需基於兩國實際需求進行，不必考慮第三方因素。「施凱爾同時也在安撫特朗普，強調英美關係的重要性」。

報導還引述美國《政治新聞網》歐洲版報道，唐寧街10號一名官員說，「他（施凱爾）明確表示，與世界第二大經濟體建立關係符合英國的利益。儘管美國是我們的最親密盟友，但他拒絕接受『這意味著不能與中國進行務實交往』的說法。」

針對英首相訪華，中國商務部首先指出，2025年中英雙邊貨物貿易額達到1037億美元，服務貿易額有望突破300億美元，雙向投資存量近680億美元。

中方商務部發言人表示，中方高度重視對英經貿合作，正與英方積極籌備此訪的經貿成果，以及2026年中英企業家委員會會議。中英企業積極踴躍參會，目前已有100多家企業代表報名。訪問期間，商務部擬與英方簽署貿易投資合作方面成果文件，力爭打造中英經貿合作的新增長點。