赴陸失聯、遭盤查人數激增　國台辦：台灣民眾完全不用顧慮

▲大陸國台辦發言人張晗

記者陳冠宇／北京報導

去（2025）年國人赴陸失聯、遭留置盤查人數較前年激增4倍，引發赴陸旅遊的安全疑慮。大陸國台辦反批，民進黨當局反覆惡意炒作相關話題，阻撓破壞兩岸交流交往，並強調只要不從事違法犯罪活動，台灣民眾赴大陸完全不必要有任何顧慮。

陸委會統計，114年全年國人赴陸失聯、遭留置盤查，限制人身自由的案例累計已達221人，113年為 55 人，人數激增了 4 倍，風險不可輕忽。陸委會提醒，國人赴中遇有緊急事故或旅遊糾紛，在缺乏雙方溝通機制的保護下，逕行開放組團，等同於將國人暴露在「求助無門」風險下。

在今（28）日的大陸國台辦例行記者會上，有媒體詢問，是否擔心恐懼感會阻礙兩岸良性互動？對於台灣民眾擔心關於反間諜法的適用，可否對台灣民眾赴大陸給出明確且具法律約束力的具體標準？

大陸國台辦發言人張晗回應，大陸始終依法維護包括台灣同胞在內的兩岸同胞的生命財產安全和合法權益，堅持依法打擊各類違法犯罪，民進黨當局反覆惡意炒作相關話題，不斷散布謠言，製造寒蟬效應，目的是阻撓破壞兩岸交流交往，升高兩岸對立，不得人心，不會得逞。

張晗強調，反間諜法是防範懲治各種間諜違法犯罪活動，維護國家主權、安全、發展利益的法律，有明確的法定適用條例、標準和程序。大陸始終鼓勵支持正常健康交流往來，依法保護台灣同胞合法正當權益，只要不從事違法犯罪活動，台灣同胞來大陸完全不必要有任何顧慮，完全可以在大陸安心就學就業創業和生活，「可以高高興興來大陸，平平安安回台灣」。