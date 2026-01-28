　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

外媒指台最危險區！賴稱企業佈局全球　國台辦：奉送產業換外部歡心

▲▼大陸國台辦發言人張晗。20260128（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人張晗。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對外媒報導「台灣是全球最危險的地區」，總統賴清德稱其上任台灣經濟大幅增加，與美日等國簽商貿協議，企業佈局全球。大陸國台辦發言人張晗今（28）日回應，外媒公認台灣為「全球最危險地區」，根源在於民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」並勾連外部勢力挑釁，「佈局全球」只是出賣台灣優勢產業與人才來換取外部勢力歡心。

有記者問，「近日賴清德宣稱，儘管一些外媒報道認為台灣是全球最危險的地區，但其上任後台灣經濟大幅增長成長，與美國、日本等國商簽經貿協議，讓企業佈局全球，同時面對中國威脅是台灣國防產業發展的契機？」

張晗表示，為什麼一些外媒會認為台灣是最危險的地區，就是因為民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，勾連外部勢力不斷謀獨挑釁，升高兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定。

張晗指出，「為什麼一些外媒會認為『台灣是全球最危險地區』？就是因為民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』，勾連外部勢力不斷謀『獨』挑釁，升高兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定。」

張晗稱，他們所謂的「佈局全球」，不過是通過出賣台灣同胞利益福祉、拱手奉送台灣優勢產業、技術和人才，換取外部勢力歡心。

張晗一步指出，他們所謂的「發展契機」，不過是置台灣民眾的安全福祉於不顧，為貪得無厭的「台獨」利益集團食利自肥製造藉口。賴清德這些言論，更加暴露了其為「倚外謀獨」混淆是非、顛倒黑白的卑劣本質。

另外，有記者又問，「賴清德近日參加經濟論壇時稱，『捍衛國家主權的決心不會改變；維護民主自由生活方式的堅持不會改變；維持兩岸和平發展的努力不會改變；在對等尊嚴之下，維持跟中國的對話交流促進和平共榮的承諾不會改變』？」

張晗表示，賴清德慣於混淆是非、顛倒黑白。事實是，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，嚴重挑戰一個中國原則；「倚外謀獨」、「以武謀獨」，不斷加劇台海緊張局勢；罔顧台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，持續操弄「反中抗中」；變本加厲製造「綠色恐怖」、實行「台獨專制」、處心積慮阻限破壞兩岸交流合作。

最後，張晗又批，事實一再證明，賴清德是不折不扣的「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精神科名醫李光輝　入監前過世
Toyz成台灣女婿逃驅逐出境？　律師解答：仍有高風險
Toyz爆獄中結婚！篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」澄清發聲
毛嘉慶被爆邀「女神級黨工」開房間　民眾黨：有收到檢舉
財部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」
辦公室傳呻吟聲！　公司創辦人「激戰女網紅」影片瘋傳
快訊／高畑充希生了！　岡田將生當爸發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

回家過年就被逼問！　陸不當「催婚催生恐被處2年有期徒刑」

美在台設彈藥測試場　國台辦：毀害台變「地雷島」最終百姓受害

上車舞注意！　陸新規「團播」不得濃妝豔抹及過度美顏

赴陸失聯、遭盤查人數激增　國台辦：台灣民眾完全不用顧慮

外媒指台最危險區！賴稱企業佈局全球　國台辦：奉送產業換外部歡心

黃仁勳馬不停蹄抵深圳吃牛肉火鍋　7人共餐結單3600元

我堅持觀光小兩會溝通　國台辦：以站不住腳理由阻撓兩岸旅遊

國共智庫論壇觸及「鄭習會」？　國台辦：願保持良性互動

解放軍打擊腐敗不改對台方針　國台辦：爭取和平也不放棄使用武力

台半導體40%產能遷美？　國台辦諷民進黨「跪送產業優勢」自食惡果

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

回家過年就被逼問！　陸不當「催婚催生恐被處2年有期徒刑」

美在台設彈藥測試場　國台辦：毀害台變「地雷島」最終百姓受害

上車舞注意！　陸新規「團播」不得濃妝豔抹及過度美顏

赴陸失聯、遭盤查人數激增　國台辦：台灣民眾完全不用顧慮

外媒指台最危險區！賴稱企業佈局全球　國台辦：奉送產業換外部歡心

黃仁勳馬不停蹄抵深圳吃牛肉火鍋　7人共餐結單3600元

我堅持觀光小兩會溝通　國台辦：以站不住腳理由阻撓兩岸旅遊

國共智庫論壇觸及「鄭習會」？　國台辦：願保持良性互動

解放軍打擊腐敗不改對台方針　國台辦：爭取和平也不放棄使用武力

台半導體40%產能遷美？　國台辦諷民進黨「跪送產業優勢」自食惡果

兒遭爆餵毒騙砲！　伍思凱消失歌壇「傳財富自由」...趙傳親揭內幕

怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　肇事運將自責：是我沒綁好

精神科名醫李光輝入監前過世　涉誹謗前法官獲判公訴不受理

228捍衛港都領空！雄鷹交手培證英雄　再迎戰陽岱鋼OISIX新潟

交通事故受害者家屬小組提四大改革訴求　籲提高強制險給付

發發推「白雪莓莓」2款新品　還有限時買6送1

IKEA百件商品宣布降價　三人沙發立省2千元、生活單品29元起

陳冠宇報到！自嘲Windows 95熱機慢努力拚正選：來都來了

「PG」喬治大復活飆32分　七六人3星領銜火力秀主場大勝公鹿

邱議瑩幫牽線！蕭美琴首面助選看板曝　跟高雄左楠張以理同框

【不用聽漏音了】媽驚喜送金唱片門票！2女兒感動爆哭：妳怎麼會有

大陸熱門新聞

國台辦宣布國共智庫論壇　將觸及「兩岸旅遊」議題

小米店員現場示範手機抗摔 雙手一放尷尬了！螢幕真的裂開

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

絕世好尪中3770萬全給老婆　隔天繼續上班

銀價瘋漲！陸多家飾品店老闆嘆：關店了

中國人真不去了？49條赴日航班「全取消」

老虎進村叼走愛犬　被吃到剩骨骸

陸外交部再嗆日方：停止操弄台灣問題

IKEA宣布關閉大陸7門市　民眾上演「搶貨全武行」

赴陸失聯、遭盤查人數激增　國台辦：台灣民眾完全不用顧慮

上車舞注意！ 陸新規「團播」不得濃妝豔抹及過度美顏

黃仁勳馬不停蹄抵深圳吃牛肉火鍋 7人共餐結單3600元

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

國台辦諷民進黨「跪送」產業優勢

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

Toyz獄中結婚了！

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面