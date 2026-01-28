外媒指台最危險區！賴稱企業佈局全球　國台辦：奉送產業換外部歡心

▲大陸國台辦發言人張晗。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對外媒報導「台灣是全球最危險的地區」，總統賴清德稱其上任台灣經濟大幅增加，與美日等國簽商貿協議，企業佈局全球。大陸國台辦發言人張晗今（28）日回應，外媒公認台灣為「全球最危險地區」，根源在於民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」並勾連外部勢力挑釁，「佈局全球」只是出賣台灣優勢產業與人才來換取外部勢力歡心。

有記者問，「近日賴清德宣稱，儘管一些外媒報道認為台灣是全球最危險的地區，但其上任後台灣經濟大幅增長成長，與美國、日本等國商簽經貿協議，讓企業佈局全球，同時面對中國威脅是台灣國防產業發展的契機？」

張晗表示，為什麼一些外媒會認為台灣是最危險的地區，就是因為民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，勾連外部勢力不斷謀獨挑釁，升高兩岸對立對抗，破壞台海和平穩定。

張晗稱，他們所謂的「佈局全球」，不過是通過出賣台灣同胞利益福祉、拱手奉送台灣優勢產業、技術和人才，換取外部勢力歡心。

張晗一步指出，他們所謂的「發展契機」，不過是置台灣民眾的安全福祉於不顧，為貪得無厭的「台獨」利益集團食利自肥製造藉口。賴清德這些言論，更加暴露了其為「倚外謀獨」混淆是非、顛倒黑白的卑劣本質。

另外，有記者又問，「賴清德近日參加經濟論壇時稱，『捍衛國家主權的決心不會改變；維護民主自由生活方式的堅持不會改變；維持兩岸和平發展的努力不會改變；在對等尊嚴之下，維持跟中國的對話交流促進和平共榮的承諾不會改變』？」

張晗表示，賴清德慣於混淆是非、顛倒黑白。事實是，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，嚴重挑戰一個中國原則；「倚外謀獨」、「以武謀獨」，不斷加劇台海緊張局勢；罔顧台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，持續操弄「反中抗中」；變本加厲製造「綠色恐怖」、實行「台獨專制」、處心積慮阻限破壞兩岸交流合作。

最後，張晗又批，事實一再證明，賴清德是不折不扣的「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」。