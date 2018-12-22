　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

1.8萬GORE-TEX機能衣「撞臉小7制服」　穿上路認不出...網：99.9%像！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

1.8萬GORE-TEX機能衣「撞臉小7制服」（圖／翻攝爆廢公社）

▲外出逛街，居然發現定價1萬8800元的機能衣外型酷似小7制服。（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

7-Eleven超商是台灣人的好鄰居，店員身上的暗紅色制服自然是再熟悉也不過。最近就有網友在Outlet閒晃，無意間發現一件昂貴的GORE-TEX機能衣，居然完美撞臉小7制服，照片貼上網引來一陣朝聖熱度，還有不少人回憶曾在路上見過，一度認不出差異！

劉姓男網友21日下午在「爆廢公社」貼文，他說去逛某個Outlet商場，剛好看到一件戶外機能外套，還有著GORE-TEX標誌，代表使用防風防水的材質，「但配色根本小7制服」！

劉男表示，二件式防水外套原價1萬8800元，outlet特價7520元，不過橫豎怎麼看都很7-11，「只差商店Logo」。他打趣說，希望這外套除了防風、防水，還能防奧客，「小7聯名款集點加購價沒有」。

小7店員，超商，便利商店，7-11，店員泡珍奶，超商店員。（圖／記者曾婉婷攝）

▲小7店員。（圖／記者曾婉婷攝）

照片貼上網，多數人驚呼和7-11制服相似度極高，「真的有像欸隱藏」、「其實蠻好看的配色啦」、「如果防奧客我也要買，我要買10件」、「真心覺得也頗像某加油站員工外套」、「99.9%很相識（相似）」。

此外，也有網友在街頭曾看人穿過，結果讓人1秒就誤會，「路上看到有人穿，我還真以為是小7外套」、「哈，騎機車時我有看過有人穿也，還超越他要看前面是不是小7制服外套。」

►柴柴學壞講幹話！24張貼圖這裡載

▼網友自製對比圖，相似度有多少呢？（圖／翻攝爆廢公社）

1.8萬GORE-TEX機能衣「撞臉小7制服」（圖／翻攝爆廢公社）

ET快訊
航特部上校獨攀波津加山　軍方證實：河床尋獲遺體
劉雨柔想靠「這件浴袍」重燃愛火！老公笑瘋：要拜拜嗎

關鍵字：爆廢公社,GORE-TEX

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夜店辣妹「制服搖」晃爆！暈船片全網瘋傳　大神開門卻嚇傻

夜店辣妹「制服搖」晃爆！暈船片全網瘋傳　大神開門卻嚇傻

單親爸麻花捲被棄單…韓總霸氣掃2000包！小琉球「一人一訊」怒罵抗議

影／半夜傳訊「你會照顧好爸媽嗎？」他嚇翻急勸　姊姊6min後回訊15字…糗翻

朋友開店「要免費LOGO」：簡單就好啦～　她1min送一字超霸氣…網療癒讚爆

私密蘿蔔糕賣爆！網狂喊「求＋1」：每次都秒殺　取貨人潮超誇張

「想回歸台灣祖國」廣州正妹發文超狂！一下飛機讚：台灣自由多了

影／館長也怒了！健身教練帶女學員回家被抓包　惱羞毆女友「打到妳流產」

高雄「人面魚」！男剖肉解體被女鬼跟…　4年後驚見「女臉魚身」看著他

影／羅淑蕾直播有問必答！驚曝「李新病危」郭新政去議員訪查團照

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

林孟辰x施語庭自創《GREEN》　林宥嘉：我今天最喜歡的一首歌

許淨淳《碎吧,睡吧》唱哭林宥嘉　徐佳瑩讚：只有妳唱會這麼好聽

幼兒園前被兒子丟包！爸爸「慘淪9527」：他牽可愛小女生，不理我

2顆湯圓1hr「畫出林俊傑」！　芝麻＋花生餡神還原本尊

影／帶4.2kg豬牛肉包、火腿腸入境　西安陸客被罰20萬

叔叔幫我挑一張！他好心幫女童買刮刮樂...見5位數獎金秒後悔

安全帽消失！囂張竊賊留黃字條　4字署名有亮點...網暴動：千萬別找柯南

碩士畢電腦不會用！30歲新同事哭鬧「我不是爛草莓」...他崩潰：像修行

「抽中iPhone XS」個資外洩！病毒視窗狂跳　「簡單1招」殺爆釣魚老手

帶肉入境罰20萬！短期旅客若拒繳拿不回　呂秋遠這樣說...

影／「癌細胞擴全身」重聽父擺攤苦賺百元…突住院淚養家：等我們有錢

影／冬至「開財運」5撇步大公開！硬幣疊桂圓、湯圓放床頭...

哈波要價至少3億美元　道奇想省錢還是再化身邪惡帝國

亞培再爆「塊狀沉積物」　廠商取得檢體：礦物質凝聚很正常

冬至必吃這味！台北延三夜市湯圓老店飄香55年　配茼蒿最對味

摸新任女保全腰、臀還不夠　離職男同事尾隨勾頸欲強吻

高雄白雪公主復出？　酒店業者自稱「酒癮戒治中心」

幼兒園前被兒子丟包！爸爸「慘淪9527」：他牽可愛小女生，不理我

馬英九回憶錄「鋪天蓋地追殺」　北檢回應「幫他澄清11次」

股匯最後一次獨家開市！台股創近2年新低量、新台幣無量價平

30年前棒打老虎回來了！黃子佼卜學亮「合體」玩經典　

7呎長人也難逃海報背景　馬卡南謀殺式爆扣弗契維奇

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

熬了9年買房　先生卻倒了：12..

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女..

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急..

冬至5大不可犯「禁忌、習俗」曝..

阿嬤與亡夫講秘密！孫感傷偷聽秒..

吃臭豆腐後臨檢吹氣　警皺眉吐8..

冬至2招轉運祕法！吉時快喝發財..

「絕美女警」回應了　網友驚見秒..

30度暖冬至！14℃冷氣團2波..

家有美魔女！婆婆凍齡20年神還..

原民妹台語賣名產：頭目說鬼多才..

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

兒玩交換禮物　對方家長嗆：送什..

更多熱門

相關新聞

42cm香菸？男友媽熱心幫忙卻口誤糗炸

「進超商智商會降低好像是真的...」一位女網友在臉書表示，日前男友媽媽私訊她，詢問兒子都抽哪牌香菸，她回答後順勢請男友媽幫忙買一包衛生棉。沒想到媽媽誤以為原po也要買菸，不小心口誤出糗超尷尬，不過也有不少網友被她的貼心打動，表示「這麼好的男友媽要去哪找？」

家有美魔女！婆婆凍齡20年神還原

阿嬤與亡夫講秘密！孫感傷偷聽秒笑翻

移開桌墊證件照！女鬼浮出洞眼凝視

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

交換禮物..周杰倫爽收「999.89萬藍寶堅尼」

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

公公去世出殯！2媳婦身亡一同下葬

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

偷拍空姊床戰　警察男友爽劈4女

好萊塢大咖巨星　阿諾明年三月訪高雄初步定案

熬了9年買房　先生卻倒了：12年還沒醒

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女陸客臭臉

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

冬至5大不可犯「禁忌、習俗」曝光

阿嬤與亡夫講秘密！孫感傷偷聽秒笑翻

探望軍中兒子遇車禍　全家4死1重傷

更多

最夯影音

更多

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面