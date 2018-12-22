1.8萬GORE-TEX機能衣「撞臉小7制服」　穿上路認不出...網：99.9%像！

▲外出逛街，居然發現定價1萬8800元的機能衣外型酷似小7制服。（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

7-Eleven超商是台灣人的好鄰居，店員身上的暗紅色制服自然是再熟悉也不過。最近就有網友在Outlet閒晃，無意間發現一件昂貴的GORE-TEX機能衣，居然完美撞臉小7制服，照片貼上網引來一陣朝聖熱度，還有不少人回憶曾在路上見過，一度認不出差異！

劉姓男網友21日下午在「爆廢公社」貼文，他說去逛某個Outlet商場，剛好看到一件戶外機能外套，還有著GORE-TEX標誌，代表使用防風防水的材質，「但配色根本小7制服」！

劉男表示，二件式防水外套原價1萬8800元，outlet特價7520元，不過橫豎怎麼看都很7-11，「只差商店Logo」。他打趣說，希望這外套除了防風、防水，還能防奧客，「小7聯名款集點加購價沒有」。

▲小7店員。（圖／記者曾婉婷攝）

照片貼上網，多數人驚呼和7-11制服相似度極高，「真的有像欸隱藏」、「其實蠻好看的配色啦」、「如果防奧客我也要買，我要買10件」、「真心覺得也頗像某加油站員工外套」、「99.9%很相識（相似）」。

此外，也有網友在街頭曾看人穿過，結果讓人1秒就誤會，「路上看到有人穿，我還真以為是小7外套」、「哈，騎機車時我有看過有人穿也，還超越他要看前面是不是小7制服外套。」

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▼網友自製對比圖，相似度有多少呢？（圖／翻攝爆廢公社）