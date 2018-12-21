影／館長也怒了！健身教練帶女學員回家被抓包　惱羞毆女友「打到妳流產」

記者葉國吏／綜合報導

一位懷孕5個月的正妹在臉書私密社團《爆料公社》發文，指控遭健身教練男友掐脖毆肚，甚至還嗆說要把她打到流產。事後正妹跑去驗傷並提告，但男友不僅毫不在乎還說「要告就去告」，還反告正妹傷害罪，甚至請健身女學員幫忙做偽證。這位男子的惡劣行徑遭正妹曝光後，引起許多網友撻伐，痛罵這位健身教練是垃圾，渣男。

▲懷孕正妹發文指控遭男友掐脖。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）



正妹發文表示，在10月27日男友消失找不到人，於是她在半夜回到同居男友家想拿東西，沒想到男友堅持不開房門。大吵後才發現竟然有一位女子在房內，男友見狀馬上衝上前搶手機、掐脖，「把我頭拿去撞牆⋯然後踢我肚子」。

正妹說，男友甚至還用拳頭打她臉、肚子，踹肚子揚言要將她打到流產。正妹：「我已經快要窒息 ⋯腳癱軟⋯他才放手」。隨後正妹趁隙逃跑報警，也到醫院驗傷。

正妹透露，事發後男友不僅封鎖臉書、IG，對她的狀況也不聞不問，還是她們找上男友家人、男友才勉強出面的說「要提告就去告」。至於房內的女子是誰？男友宣稱是健身工作的女學員，「他們沒怎樣！那晚喝多了他只是來家裡醒酒」。

▲正妹透露，男友還懷疑她偷東西。

正妹說會揭發這件事情，主要是因為看不慣男友事發後依然自我，「唱歌夜店喝酒」、「每天過著單身吃喝玩樂的生活」，對於當晚發生的事情一概否認，甚至還要告正妹傷害罪，並找來女學員來做偽證。「希望台中的大家幫我分享出去⋯⋯不要再讓他無知的朋友相信他說的謊話！」

▲館長看不下去渣男行為發文。（圖／翻攝自Facebook／飆悍）

對此渣男的惡劣行徑就連館長也看不下去，在臉書粉絲專頁分享並宣布，如果集團下屬所有員工有跟這人做一樣的事情，絕對開除加提告。「甚麼叫做企業責任 這就叫做責任!!!」

館長表示，健身教練與女學員發生感情「是一些健身房都漠視這重大社會問題，才讓健身房變成約砲中心，或是感情糾紛中心」。館長強調「本人絕對從嚴處理本公司不需要垃圾。」

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