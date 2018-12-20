影／羅淑蕾直播有問必答！驚曝「李新病危」郭新政去議員訪查團照

記者鄒鎮宇／台北報導

國民黨前立委羅淑蕾手開直播，在7400多名網友面前大談「誰在消費李新」，除了自己將整起案件的過程敘述一遍後，除了談郭新政證據中的疑點，還PO出李新重病在醫院時，郭新政代替他開心去俄羅斯訪查的照片說，「有那麼愛李新嗎？」

▲羅淑蕾拿出手機，證明自己在直播。（圖／翻攝誰在消費李新）



羅淑蕾20日晚間在個人粉專、「誰在消費李新」直播，同時有7400多名網友在線上觀看。由於李新墜樓案經郭新政請公關公司操刀、編輯，知名主持人盛竹如講解，讓影片猶如藍色蜘蛛網，在網路上瘋狂傳播。羅淑蕾表示，網友的問題她都會一一回答，這次若不滿意，還有下一次的直播。

▲▼羅淑委認為，真正在消費李新的就是郭新政。（圖／翻攝誰在消費李新）



羅淑蕾除了痛批郭新政抹黑外，還表示對盛竹如非常失望，認為資料、影片都很假，盛竹如竟然出面幫忙拍攝；另外，郭新政口口聲聲說很愛李新，卻始終不肯交代當時是否跟李新分手了，曾經公布的「line叮嚀吃飯照」也不過是她一人在自言自語，李新根本沒有回答，因為李新當時正受「皮蛇」之苦。

「這很重要！」針對兩人是否分手，羅淑蕾指出，郭新政有多項官司纏身，常透過李新幫忙，還會約民進黨立委談事，且當李新因「皮蛇」這病在醫院時，郭新政則是以「助理」的身分，代替李新到俄羅斯參加議員訪察團，隨即羅也將照片附上證明。

羅淑蕾說，郭新政的訴訟官司至少有48筆，因打不贏才會將李新搬出，希望對方不要再消費李新，也希望網友可以不要「陰謀論」所有的事情，讓社會可以簡單一點。