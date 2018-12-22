影／家有美魔女！婆婆凍齡20年神還原　網見對比照驚呆：用膠原蛋白洗澡？

網搜小組／綜合報導

歲月或多或少都會在每個人的臉上留下痕跡。一名女網友在臉書上貼出2張婆婆的照片，在同樣一間三合院，穿著同樣的衣服，抱著一男一女的小孩，這兩張照片橫跨了20年，但歲月卻沒有在婆婆身上留下太多痕跡，不僅身材沒有變化，臉上也幾乎沒有皺紋，只有幾絲白頭髮勉強看得出來年紀。

▲婆婆復刻20年前的照片，竟然幾乎一模一樣，讓網友們驚呼連連。（圖／翻攝自爆廢公社）

女網友在臉書「爆廢公社」社團中貼出2張照片，其中一張是約莫20年前，婆婆抱著她老公和小姑，蹲坐在古厝三合院前的照片，另一張則是近日復刻這張照片的成品，婆婆在同樣一間三合院前，穿著與當年相同的衣服，抱著孫子和孫女的合照。

穿著同樣衣服的婆婆身材完全沒變，臉上的皮膚也依舊緊緻，唯獨頭髮已經看的出來沒有20年前那般烏黑亮麗。網友們看到這兩張對比照，紛紛驚呼連連，「婆婆沒啥變，身材一樣好」、「婆婆還是一樣漂亮」、「婆婆好年輕，身材維持的好好」、「婆婆除了頭髮，其他都一樣耶」。

也有不少網友看了直呼婆婆也太會保養了，「婆婆整天都躺在sk2裡面嗎」、「婆婆變年輕了，是不是天天擦保養品」、「婆婆是是每天用膠原蛋白洗澡嗎」、「婆婆保養品是不是都用喝的」、「跪求婆婆保養秘訣」、「跪求婆婆保養品」，但原PO說，婆婆是農家婦女，其實沒什麼在保養，根本就是天生麗質。

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