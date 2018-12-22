冬至拜拜！阿嬤想亡夫「躲神明廳講秘密」　孫感傷偷聽秒笑翻：阿公快逃

▲阿嬤跟過世丈夫對話，都被孫子偷聽進去了。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／綜合報導

「我是不是要叫阿公先去躲好......」由於今（22）日是冬至，屏東一名孫子一早起來就開始拜拜，但無意間在神明廳聽見阿嬤碎碎念，仔細一聽才知道是在跟過世的阿公聊天，他好奇往前偷聽，原本還以為是溫馨道訴這一年來的思念，結果阿嬤是在威脅阿公，讓他瞬間笑噴。

孫子在臉書「爆廢公社」PO文說，早上拜拜到一段落，看到阿嬤早上在神明廳前對阿公講秘密，上前就聽到最後一句「你沒幫忙我，就給你吊起來打」；阿嬤式超級威脅的問候，讓他瞬間笑噴。

但孫子不怕死的狂笑回說，「阿嬤要等妳下去，妳才吊的到阿公餒！」但阿嬤也不是省油的燈，轉頭笑笑地對著孫子說「我有辦法，你不用擔心.......」，瞬間嗆爆，殺得孫子措手不及。

孫子在貼文上寫道，雖然阿嬤叫他不用擔心，「可是我擔心阿公啊......我先叫阿公去躲好好了」。超怕過世阿公遭到毒打，但仍免不了被阿嬤「伺候」，他崩潰地向網友求助說「不過，請問......我要怎麼離開拜墊？」

▲傳統習俗說，冬至吃湯圓，吃1顆會長1歲。示意圖，與本文無關。（圖／取自台北市市場處網站）

孫子一來一句幽默應答，讓網友笑噴說，「還好阿嬤沒說：我會請你下去和阿公說！」、「邀受巊仔（夭壽因仔）」、「你先去那邊跪」；但也有人認為阿嬤這樣回答，應該要多關心問問，「阿嬤最後那樣說，你該注意了」。

傳統習俗中，冬至這一天會祭拜神明、祖先、地基主，祈求一家平安。不過祭拜種類不同，準備的供品也不太一樣，拜神明時要準備湯圓、牲禮、水果、茶水；祖先則是湯圓、菜飯；祭拜地基主要準備湯圓、雞腿、菜飯。

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▼各位喜歡吃包餡湯圓嗎？（圖／CFP）